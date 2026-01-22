Uttar Pradesh

UP News : उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से एक चौकाने वाला मामला सामने आ रहा है। जहां एक शादीशुदा महिला पर प्यार का जुनून इस कदर सवार हो गया कि उसने अपने मासूम बच्चों की परवाह तक नहीं की।

थाने में बच्ची हुई बेहोश

जानकारी के मुताबिक महिला के तीन बच्चें हैं, इसके बावजूद महिला अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद्द पर अड़ गई। उसकी जिद्द इतनी बढ़ गई की मामला थाने तक पहुंच गया। जिसके बाद थाने में कई घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। वहीं इस दौरान महिला के बच्चे बिलख-बिलख कर रोते रहे। यहां तक की महिला की एक बच्ची भावनात्मक तनाव के कारण बेहोश होकर गिर पड़ी, लेकिन महिला का दिल बिलकुल भी नहीं पसीजा।

प्रेमी को भेजा जेल

स्थिति बिगड़ते देख पुलिसकर्मियों ने बच्ची को संभाला। इसके बाद पुलिस ने महिला के प्रेमी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। हालांकि महिला इन सब के बाद भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटी। इस विवाद को देख पुलिस के साथ वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

प्रेमी संग फरार हुई 3 बच्चों की मां

बता दें कि इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। हाल ही में मैनपुरी में तीन बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। महिला के पति ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ दिन पहले उसने आपनी पत्नी को उसके प्रमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, जिसके बाद उनके बीच जमकर विवाद हुआ था। पति ने बताया कि उसकी पत्नी अपने साथ एक बच्ची, लगभग 18 हजार रुपए नकद और कुछ जेवरात भी ले गई।

