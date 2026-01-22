जम्मू-कश्मीर में खाई में गिरा सेना का वाहन, 10 जवान बलिदान, 11 घायल

Jammu Kashmir : जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। वाहन 200 फीट गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 10 जवान बलिदान हो गए और 11 जवान घायल हैं। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक गाड़ी में 21 जवान सवार थे।

घायलों को उधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हादसा भद्रवाह-चंबा इंटरस्टेट रोड पर खन्नी टॉप पर हुआ। जवान एक ऊपरी इलाके में पोस्ट पर जा रहे थे, तभी अचानक ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और वाहन खाई में जा गिरा।

हादसे से दुखी हूं- उपराज्यपाल

जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि इस हादसे से दुखी हूं। इस घड़ी में, पूरा देश शोक संतप्त परिवारों के साथ एकजुटता और समर्थन में खड़ा है। घायल सैनिकों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों को बेहतरीन इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।

सेना और पुलिस का बचाव अभियान

सेना और पुलिस ने फौरन बचाव अभियान शुरू किया जिसमें 10 सैनिकों के शव मिले। अधिकारी ने बताया कि नौ अन्य सैनिकों को घायल हालत में बचाया गया और उनमें से तीन, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है।

