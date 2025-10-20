Punjabराज्य

Ludhiana Medical Helpline : लुधियाना में मेडिकल इमर्जेंसी के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

Ludhiana Medical Helpline :
लुधियाना स्वास्थ्य विभाग ने दिवाली के मद्देनजर मेडिकल इमरजेंसी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया।

Punjab : अक्सर देखा जाता है कि दिवाली के दिन किसी न किसी जगह पर पटाखों की वजह से आग लगने जैसी घटना सामने आ जाती है। ऐसे में पंजाब के लुधियाना शहर में भी सेहत विभाग ने पंजाब के लुधियाना शहर में भी सरकारी अस्पतालों को दीपावली को लेकर अलर्ट किया है।

जिला सिविल अस्पताल सहित, सब डिवीजनल अस्पताल, सीएचसी, पीएचसी में स्टाफ को इमरजेंसी सेवाओं की तरफ विशेष ध्यान देने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने डाक्टरों को स्टेशन न छोड़ने के निर्देश दिए हैं।


मेडिकल इमर्जेंसी की तैयारियां पूरी

सेहत विभाग द्वारा मिले आदेश के बाद अस्पतालों ने आपात स्थिति में लोगों को मेडिकल सहायता उपलब्ध करवाने के लिए तैयारियां कर ली हैं। आपात स्थिति में मदद लेने के लिए अस्पतालों ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। जिस पर सभी नागरिक इस नंबर पर कॉल कर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।  

यहां है अस्पताल का नाम और हेल्पलाइन नंबर:-

डीएमसीएच – 0161-4688800, 4687700
सीएमसीएच – 0161-2115000 व 78370-77006
मोहनदेई ओसवाल अस्पताल – 0161-5224444, 9115954400
फोर्टिस अस्पताल चंडीगढ़ रोड : 0161-5222333
स्वास्थ्य विभाग – 0161-244193 व 104 व 108

जानकारी के मुताबिक, लोगों को तत्काल मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निजी अस्पतालों ने भी स्टाफों की संख्या भी बढ़ा दी है। इसके साथ ही वार्ड में बेड भी बढ़ाए गए हैं।

