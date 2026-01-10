Punjabराज्य

अनाज भवन में लोहड़ी के जश्न में शामिल हुए लाल चंद कटारूचक्क, मस्ती के बाद DFSC के साथ की बैठक की अध्यक्षता

Shanti Kumari10 January 2026 - 12:13 PM
1 minute read
Punjab News

Punjab News : फसल की कटाई का प्रतीक पंजाब का त्योहार लोहड़ी शुक्रवार को चंडीगढ़ के सेक्टर-39 स्थित अनाज भवन में बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारूचक्क भी पूरे विभाग के कर्मचारियों के साथ इस समारोह में शामिल हुए। 

लोहड़ी की आग जलाने से हुई समारोह की शुरुआत

इस समारोह की शुरुआत लोहड़ी की आग जलाने से हुई और पूरा माहौल पारंपरिक संगीत एवं लोक नृत्य की गूंज से झूम उठा। इस दौरान सभी ने रेवड़ी, गजक एवं मूंगफली का स्वाद चखा। लोहड़ी के इन जश्नों के दौरान पूरा जोश एवं उत्साह देखने को मिला और कर्मचारियों द्वारा लोक गीत गाते हुए लोहड़ी के इर्द-गिर्द नाचते हुए सभी के लिए खुशियां मांगी गईं। 

पंजाबी संस्कृति में लोहड़ी का महत्वपूर्ण भूमिका

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लोहड़ी पंजाबी संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो सर्दी के जाने एवं कटाई के मौसम की आमद का प्रतीक है। यह भाईचारे की साझेदारी, शुक्राने एवं पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न है। इस त्योहार का संबंध पंजाब के लोक नायक दुल्ला भट्टी से भी है, जिन्होंने बेटियों की रक्षा हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 

ई-केवाईसी करवाने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश

इससे पहले मंत्री ने जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रकों (DFSC) के साथ एक बैठक की अध्यक्षता भी की और बाढ़ के बावजूद राज्य में धान की खरीद को सफल सीजन सुनिश्चित बनाने के लिए उनकी सराहना की। मंत्री ने डीएफएससी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत लाभ प्राप्त करते रहने के लिए अधिक से अधिक लोगों को अपना ई-केवाईसी करवाने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए। 

इस अवसर पर अन्य लोगों के अलावा प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राहुल तिवारी, निदेशक वरिंदर कुमार शर्मा, पंजाब राज्य खाद्य आयोग के सदस्य जसवीर सिंह सेखों, अतिरिक्त निदेशक खाद्य आपूर्ति डॉ. अंजुमन भास्कर, अजयवीर सिंह सराओ एवं जीएम वित्त सर्वेश कुमार उपस्थित थे।

