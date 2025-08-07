Punjabराज्य

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई: जूनियर इंजीनियर 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

Anup Tiwari7 August 2025 - 10:05 PM
1 minute read
junior engineer bribery case
7,000 की रिश्वत लेते जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार

junior engineer bribery case : पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार रोकने की कार्रवाई के तहत मंगलवार को जलालाबाद (पश्चिमी), जिला फाजिल्का के पी.एस.पी.सी.एल. कार्यालय में तैनात जूनियर इंजीनियर बलविंदर सिंह को 7,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया. यह मामला उस समय सामने आया जब शिकायतकर्ता सलविंदर सिंह ने आरोप लगाया कि इंजीनियर ने उसकी जमीन पर मोटर के लिए ट्रांसफार्मर लगाने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रखी थी. शिकायतकर्ता ने इस बातचीत को रिकॉर्ड कर विजीलैंस को सौंपा, जिससे भ्रष्टाचार की पूरी तस्वीर उजागर हुई.

रिश्वत की मांग और जांच का सच

जांच में सामने आया कि जूनियर इंजीनियर ने पहले 3,000 रुपए रिश्वत के तौर पर लिए थे और बाद में बाकी 7,000 रुपए की रकम की मांग की थी. इस दौरान शिकायतकर्ता ने पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर रखी थी, जिससे विजीलैंस को सटीक साक्ष्य मिले. इस आधार पर आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. विजीलैंस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी को आज समर्थ अदालत में पेश किया जाएगा, वहीं मामले की गहन जांच जारी है. यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार की सख्त नीति का हिस्सा है और दोषियों को कानून के कटघरे में लाने का प्रयास है.

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश

यह गिरफ्तारी पंजाब में सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से आम जनता का विश्वास बढ़ेगा और भ्रष्टाचार कम होगा. विजीलैंस ब्यूरो ने साफ कर दिया है कि जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. इस मामले से यह भी संदेश जाता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के लिए कानून सख्त है और वे सुरक्षित नहीं हैं.

यह भी पढ़ें : SSC परीक्षाओं में धांधली? सिसोदिया बोले- यह घोटाला नहीं तो क्या है

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari7 August 2025 - 10:05 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of कपास और धान की फसलों पर पंजाब कृषि मंत्री के सख्त निर्देश, कृषि अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट

कपास और धान की फसलों पर पंजाब कृषि मंत्री के सख्त निर्देश, कृषि अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट

7 August 2025 - 10:47 PM
Photo of पंजाब में भर्ती की तैयारी तेज़, वित्त मंत्री ने यूनियनों को दिया समाधान का भरोसा

पंजाब में भर्ती की तैयारी तेज़, वित्त मंत्री ने यूनियनों को दिया समाधान का भरोसा

7 August 2025 - 10:19 PM
Photo of SSC परीक्षाओं में धांधली? सिसोदिया बोले- यह घोटाला नहीं तो क्या है

SSC परीक्षाओं में धांधली? सिसोदिया बोले- यह घोटाला नहीं तो क्या है

7 August 2025 - 9:35 PM
Photo of आतिशी का संसद में केंद्र सरकार पर हमला, दिल्ली के साथ टैक्स बंटवारे में भेदभाव का लगाया आरोप

आतिशी का संसद में केंद्र सरकार पर हमला, दिल्ली के साथ टैक्स बंटवारे में भेदभाव का लगाया आरोप

7 August 2025 - 8:56 PM
Photo of संत सीचेवाल ने उठाए सवाल, हर मिनट 2.5 लाख खर्च फिर भी संसद ठप

संत सीचेवाल ने उठाए सवाल, हर मिनट 2.5 लाख खर्च फिर भी संसद ठप

7 August 2025 - 8:32 PM
Photo of Bihar: तबादले के बावजूद नई जगह नहीं पहुंचे अधिकारी, विभाग ने दिए सख्त निर्देश

Bihar: तबादले के बावजूद नई जगह नहीं पहुंचे अधिकारी, विभाग ने दिए सख्त निर्देश

7 August 2025 - 8:07 PM
Photo of CM मोहन यादव ने राजगढ़ में फूंका विकास का बिगुल, कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा

CM मोहन यादव ने राजगढ़ में फूंका विकास का बिगुल, कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा

7 August 2025 - 7:32 PM
Photo of अफसरों के फोन न उठाने पर भड़के संजीव झा, सदन में उठाया मुद्दा

अफसरों के फोन न उठाने पर भड़के संजीव झा, सदन में उठाया मुद्दा

7 August 2025 - 6:57 PM
Photo of 750 करोड़ के GST घोटाले से जुड़े मामले पर ईडी की कार्यवाई, व्यवसायी ज्ञानचंद जायसवाल के ठिकानों पर की छापेमारी

750 करोड़ के GST घोटाले से जुड़े मामले पर ईडी की कार्यवाई, व्यवसायी ज्ञानचंद जायसवाल के ठिकानों पर की छापेमारी

7 August 2025 - 4:59 PM
Photo of जबलपुर में सूर्या हाफ मैराथन के नाम पर सेना से 54 लाख की ठगी, एफआईआर दर्ज

जबलपुर में सूर्या हाफ मैराथन के नाम पर सेना से 54 लाख की ठगी, एफआईआर दर्ज

7 August 2025 - 4:29 PM
Back to top button