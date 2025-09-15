राष्ट्रीय

पाकिस्तान पर भारत की बड़ी जीत, विरोध के बीच जम्मू-कश्मीर में मनाया गया जश्न

Ajay Yadav15 September 2025 - 8:02 AM
2 minutes read
IND vs PAK Asia Cup :
पाकिस्तान पर भारत की बड़ी जीत, विरोध के बीच जम्मू-कश्मीर में मनाया गया जश्न

फटाफट पढ़ें

  • भारत ने पाक को 7 विकेट से हराया
  • पाक की टीम 127 रन पर सिमटी
  • कुलदीप ने 3 अहम विकेट झटके
  • देशभर में जीत की खुशी मनाई गई
  • विपक्ष ने मैच का विरोध जताया

IND vs PAK Asia Cup : एशिया कप के ग्रुप स्टेज मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया है. टीम इंडिया ने मात्र 3 विकेट खोकर 128 रनों का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया.

देशभर में हुए भारी विरोध के बीच भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया है. टीम इंडिया ने सिर्फ 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल करते हुए एक आसान जीत दर्ज की. इस जीत की खुशी में जम्मू-कश्मीर में जश्न मनाया गया और प्रशंसकों ने भारत माता की जय के नारे लगाए.

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाई. टीम इंडिया की धारदार गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान की पूरी बल्लेबाजी लड़खड़ा गई. खासकर भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने ऐसा दबाव बनाया कि पाकिस्तानी बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन लौटते गए.

बुमराह और चक्रवर्ती ने झटके अहम विकेट

कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल की स्पिन तिकड़ी के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाज जूझते नजर आए और पूरी टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर सिर्फ 127 रन ही बना सकी. भारत के लिए कुलदीप यादव सबसे प्रभावशाली गेंदबाज साबित हुए. उन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 3 विकेट झटके. वहीं अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए.

इसके अलावा जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट झटके, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट लिए. इसके साथ ही हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 34 रन दिए और उन्हें महज 1 विकेट मिला.

विपक्ष ने मैच का विरोध जताया

भारत-पाकिस्तान के बीच हुए इस मुकाबले का कई विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया था. इन दलों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए लोगों से मैच का बहिष्कार करने की अपील की और नारेबाजी भी की

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में शिवसेना (यूबीटी) के नेतृत्व में विरोध-प्रदर्शन हुए, जबकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं ने भी अपना विरोध दर्ज कराया. वहीं दक्षिण भारत में, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए पूछा कि क्या मैच से कमाया गया पैसा पहलगाम में मारे गए लोगों की जान से बढ़कर है.

यह भी पढ़ें : ‘युद्ध नशों खिलाफ’: 196वें दिन पंजाब पुलिस ने 383 स्थानों पर की छापेमारी, 99 नशा तस्कर गिरफ्तार

यह भी पढ़ें : 'युद्ध नशों खिलाफ': 196वें दिन पंजाब पुलिस ने 383 स्थानों पर की छापेमारी, 99 नशा तस्कर गिरफ्तार

