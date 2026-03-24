Auto News : भीषण गर्मी में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचना आम बात है, जिससे न केवल इंसानों को परेशानी होती है बल्कि वाहनों पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। धूप में खड़ी कार का केबिन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे ड्राइविंग का अनुभव भी असहज हो जाता है। ऐसे में कुछ आसान और व्यावहारिक उपाय अपनाकर आप अपनी कार को गर्मी के नुकसान से बचा सकते हैं।

1. कार को छांव में पार्क करें

जहां तक संभव हो, अपनी कार को हमेशा किसी छायादार स्थान पर खड़ा करें। पेड़ की छांव या पार्किंग शेड धूप की तुलना में बेहतर विकल्प होते हैं। अगर छांव उपलब्ध न हो, तो कार कवर का इस्तेमाल करें। इससे कार का बाहरी पेंट सुरक्षित रहता है और अंदर का तापमान भी कम होता है।

2. AC चलाने का सही तरीका अपनाएं

धूप में खड़ी कार में बैठते ही तुरंत AC ऑन करने के बजाय पहले खिड़कियां खोलकर गर्म हवा बाहर निकलने दें। कुछ देर बाद AC को लो या मीडियम मोड पर शुरू करें और धीरे-धीरे कूलिंग बढ़ाएं। इससे AC पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता और केबिन जल्दी ठंडा होता है।

3. इंटीरियर को धूप से बचाएं

सीधी धूप डैशबोर्ड, प्लास्टिक पार्ट्स और सीट्स को नुकसान पहुंचा सकती है। विंडशील्ड सनशेड का उपयोग करके आप सूरज की किरणों को अंदर आने से रोक सकते हैं। अगर कार में लेदर सीट्स हैं, तो फैब्रिक सीट कवर लगाना बेहतर रहता है, जिससे सीट्स लंबे समय तक सुरक्षित और आरामदायक बनी रहती हैं।

4. इंजन और बोनट की नियमित जांच करें

गर्मी में इंजन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, इसलिए कूलेंट लेवल और इंजन ऑयल की नियमित जांच जरूरी है। समय पर सर्विस करवाना और सही लुब्रिकेशन बनाए रखना इंजन को ओवरहीट होने से बचाता है। साथ ही, बैटरी की स्थिति पर भी नजर रखें, क्योंकि गर्मी में इसकी परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है।

5. टायरों की स्थिति पर ध्यान दें

गर्मी में टायरों में हवा का दबाव बढ़ सकता है, जिससे उनके फटने का खतरा रहता है। इसलिए सप्ताह में कम से कम एक बार टायर प्रेशर जरूर चेक करें और उसे सही स्तर पर रखें। साथ ही, टायरों की घिसावट की जांच करते रहें और जरूरत पड़ने पर उन्हें बदलें ताकि यात्रा सुरक्षित बनी रहे।

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