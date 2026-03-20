Haryanaराज्य

हरियाणा सीएम सैनी ने संत शिरोमणि श्री गुरु लाधुनाथ जी महाराज की जयंती पर उन्हें अर्पित की श्रद्धांजलि

Shanti Kumari20 March 2026 - 6:22 PM
1 minute read
Nayab Singh Saini

Haryana News : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत शिरोमणि श्री गुरु लाधुनाथ जी महाराज की जयंती के अवसर पर संत कबीर कुटीर में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें नमन किया और उनके जीवन व शिक्षाओं को याद किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह जयंती सांस्कृतिक मूल्यों, आध्यात्मिक विरासत और सामाजिक एकता का उत्सव है।

संत लाधुनाथ जी का जीवन बना प्रेरणा स्रोत

मुख्यमंत्री ने कहा कि संत लाधुनाथ जी महाराज का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने बताया कि संत लाधुनाथ जी ने मात्र 47 वर्ष की आयु में बीकानेर जिले के मसूरी गांव में समाधि ली थी, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी समाज को दिशा दे रही हैं।

नायक समाज के योगदान की सराहना

मुख्यमंत्री ने नायक समाज के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि इस समाज ने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि नायक समाज मेहनत, ईमानदारी और सामाजिक समरसता का प्रतीक रहा है।

समाज के उत्थान के लिए सरकार की पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2016 को कई वर्गों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया, जिससे उन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने घुमंतू कबीलों को टपरीवास जाति सूची में शामिल किया है और उनके लिए विमुक्त घुमंतू जाति विकास बोर्ड का गठन किया गया है।

अनुसूचित जातियों के लिए आयोग का गठन

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जातियों के कल्याण और अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। उन्होंने दोहराया कि सरकार अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

ये भी पढ़ें – Oppo K14 5G भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध, दमदार बैटरी और 50MP कैमरा के साथ लॉन्च

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari20 March 2026 - 6:22 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of ओपीएस साइलेंट ट्रिगर: चंडीगढ़ सेक्टर 9 हत्या कांड में शामिल दो शूटर गिरफ्तार, तीन पिस्तौल बरामद

ओपीएस साइलेंट ट्रिगर: चंडीगढ़ सेक्टर 9 हत्या कांड में शामिल दो शूटर गिरफ्तार, तीन पिस्तौल बरामद

20 March 2026 - 4:34 PM
Photo of हरियाणा क्रॉस वोटिंग विवाद: शैली चौधरी बोलीं- हमें खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा

हरियाणा क्रॉस वोटिंग विवाद: शैली चौधरी बोलीं- हमें खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा

20 March 2026 - 4:13 PM
Photo of सहायक प्राध्यापक व पीएचडी नामांकन हेतु JET परीक्षा तिथि बदली, जानें अब कब आयोजित होगी परीक्षा?

सहायक प्राध्यापक व पीएचडी नामांकन हेतु JET परीक्षा तिथि बदली, जानें अब कब आयोजित होगी परीक्षा?

20 March 2026 - 3:06 PM
Photo of चाय के विवाद में देवर बना हैवान, भाभी की बेरहमी से की हत्या

चाय के विवाद में देवर बना हैवान, भाभी की बेरहमी से की हत्या

20 March 2026 - 2:30 PM
Photo of उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार: पांच नए मंत्रियों ने शपथ ली, मुख्यमंत्री ने दी बधाई

उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार: पांच नए मंत्रियों ने शपथ ली, मुख्यमंत्री ने दी बधाई

20 March 2026 - 2:03 PM
Photo of Schools Bomb Threat : गुरुग्राम पुलिस इन मोड, स्कूलों को बम की धमकी देने वाला गुजरात से गिरफ्तार

Schools Bomb Threat : गुरुग्राम पुलिस इन मोड, स्कूलों को बम की धमकी देने वाला गुजरात से गिरफ्तार

20 March 2026 - 1:20 PM
Photo of जिन्न और तांत्रिक शक्तियों के नाम पर साइबर क्राइम : मुंबई में युवती से 15.93 लाख की ठगी

जिन्न और तांत्रिक शक्तियों के नाम पर साइबर क्राइम : मुंबई में युवती से 15.93 लाख की ठगी

20 March 2026 - 12:53 PM
Photo of नवादा में सड़क हादसे में जदयू विधायक के बेटे की मौत, परिवार में शोक की लहर

नवादा में सड़क हादसे में जदयू विधायक के बेटे की मौत, परिवार में शोक की लहर

20 March 2026 - 12:49 PM
Photo of पति-पत्नी और बेटे ना खाया जहर, मौके से मिला सुसाइड नोट, जांच जारी

पति-पत्नी और बेटे ना खाया जहर, मौके से मिला सुसाइड नोट, जांच जारी

20 March 2026 - 12:12 PM
Photo of सीमा पार से चल रहे हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, नाबालिग सहित छह आरोपी गिरफ्तार

सीमा पार से चल रहे हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, नाबालिग सहित छह आरोपी गिरफ्तार

20 March 2026 - 11:32 AM
Back to top button