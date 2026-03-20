Haryana News : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत शिरोमणि श्री गुरु लाधुनाथ जी महाराज की जयंती के अवसर पर संत कबीर कुटीर में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें नमन किया और उनके जीवन व शिक्षाओं को याद किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह जयंती सांस्कृतिक मूल्यों, आध्यात्मिक विरासत और सामाजिक एकता का उत्सव है।

संत लाधुनाथ जी का जीवन बना प्रेरणा स्रोत

मुख्यमंत्री ने कहा कि संत लाधुनाथ जी महाराज का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने बताया कि संत लाधुनाथ जी ने मात्र 47 वर्ष की आयु में बीकानेर जिले के मसूरी गांव में समाधि ली थी, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी समाज को दिशा दे रही हैं।

नायक समाज के योगदान की सराहना

मुख्यमंत्री ने नायक समाज के गौरवशाली इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि इस समाज ने स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि नायक समाज मेहनत, ईमानदारी और सामाजिक समरसता का प्रतीक रहा है।

समाज के उत्थान के लिए सरकार की पहल

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2016 को कई वर्गों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया, जिससे उन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने घुमंतू कबीलों को टपरीवास जाति सूची में शामिल किया है और उनके लिए विमुक्त घुमंतू जाति विकास बोर्ड का गठन किया गया है।

अनुसूचित जातियों के लिए आयोग का गठन

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जातियों के कल्याण और अधिकारों के संरक्षण के लिए अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। उन्होंने दोहराया कि सरकार अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

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