मोहाली में हरभजन सिंह ईटीओ का औचक छापा! कर्मचारियों को कड़े निर्देश, शिकायतों पर सख्ती और महिला कर्मचारी बनी स्टार

Amzad Khan13 August 2025 - 2:18 PM
1 minute read
Harbhajan Singh ETO : लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने आज एस.ए.एस. नगर, मोहाली के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित लोक निर्माण विभाग कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत विभागीय क्वालिटी कंट्रोल सेल, प्रांतीय मंडल, निर्माण मंडल और बागवानी उपमंडल मोहाली के कार्यालयों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान मंत्री ने इन कार्यालयों की कार्यप्रणाली का जायजा लिया और कर्मचारियों को समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित तरीके से सरकारी कार्य निपटाने के निर्देश दिए.

महिला कर्मचारी की प्रशंसा और गुणवत्तापूर्ण काम के निर्देश

उन्होंने आम नागरिकों द्वारा ग्रिवेंस पोर्टल पर भेजी जाने वाली शिकायतों के संबंध में सही और सटीक जानकारी देने के निर्देश भी दिए. इस निरीक्षण के दौरान महिला कर्मचारी  के विभागीय कार्य की कैबिनेट मंत्री द्वारा भरपूर प्रशंसा की गई तथा विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि इन कर्मचारियों का उचित सम्मान किया जाए. उन्होंने लोक निर्माण विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए.

कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन

इस दौरान कर्मचारियों ने सरकारी कार्य के दौरान आने वाली कठिनाइयों के बारे में कैबिनेट मंत्री को अवगत करवाया, जिनके शीघ्र समाधान का मंत्री ने आश्वासन दिया. निरीक्षण के समय मुख्य अभियंता गगनदीप सिंह, निगरान अभियंता आर.पी. सिंह, अनिल कुमार शर्मा, कार्यकारी अभियंता विवेक दुरेजा और शिवप्रीत सिंह समेत विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे.

