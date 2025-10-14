Punjabराज्य

गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के लिए पंजाब में नगर कीर्तन मार्ग को बनाया गया पूरी तरह सुरक्षित

लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. नगर कीर्तन मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए

Guru Tegh Bahadur Nagar Keerthan : नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के मद्देनजर पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने आज अधिकारियों को राज्यभर में आयोजित नगर कीर्तनों के सुरक्षित और सुगम मार्ग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. लोक निर्माण मंत्री ने पंजाब सड़क एवं पुल विकास बोर्ड, एस.ए.एस. नगर में हुई बैठक के दौरान आनंदपुर साहिब को जोड़ने वाले संपूर्ण सड़क नेटवर्क की समीक्षा की और राष्ट्रीय राजमार्गों व प्रमुख सड़कों की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी. उन्होंने नगर कीर्तनों के मार्गों से संबंधित सड़क नेटवर्क का मूल्यांकन भी किया.

नगर कीर्तन मार्गों का तालमेल और मरम्मत कार्य

मंत्री ने बताया कि नगर कीर्तन मार्ग पहले ही सभी संबंधित विभागों के साथ साझा किए जा चुके हैं. मरम्मत और रखरखाव के कार्यों के लिए टेंडर आमंत्रित किए जा चुके हैं और सभी परियोजनाएं समय पर पूरी की जाएंगी.

राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख मार्गों की स्थिति

हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने जम्मू-कश्मीर सीमा से होते हुए दसूहा, गुरदासपुर से अमृतसर, कपूरथला से आनंदपुर साहिब वाया बंगा और बलाचौर, तलवंडी साबो से बनूर वाया बठिंडा, बरनाला, संगरूर, पटियाला और फरीदकोट से सरहिंद वाया फिरोजपुर, मोगा, जगराओं, लुधियाना, खन्ना और बनूर से आनंदपुर साहिब वाया कुराली और रूपनगर तक के मार्गों की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी.

सर्विस लेन, फुटपाथ और हाईवे लाइटों का रखरखाव

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन मार्गों से सटी सर्विस लेनों का उचित रखरखाव किया जाए क्योंकि नगर कीर्तन के दौरान मुख्य रूप से इन्हीं सर्विस लेनों का उपयोग किया जाएगा. एन.एच.ए.आई. के परियोजना निदेशकों ने बताया कि अधिकांश क्षेत्रों में सड़कें अच्छी स्थिति में हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि फुटपाथ, साइनबोर्ड और हाईवे लाइटों समेत सभी मरम्मत कार्य समय पर पूरे कर लिए जाएंगे.

पानी निकासी और सुरक्षा उपाय

लोक निर्माण मंत्री ने निर्देश दिए कि पानी जमा होने से रोकने के लिए सड़कों के किनारे बने पक्के नालों की सफाई की जाए और दुर्घटनाओं से बचाव के लिए इन्हें प्रीकास्ट स्लैब से ढका जाए. इसके साथ ही ओवरहेड और साइड बिजली ट्रांसमिशन लाइनों को सुरक्षित ऊंचाई तक उठाने के निर्देश भी दिए गए.

पेड़-पौधों की छंटाई और निकट समन्वय

मंत्री ने सड़कों के किनारे पेड़ों की शाखाओं की छंटाई प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए. विभागीय इंजीनियरों को नगर कीर्तनों के सुचारू संचालन के लिए एन.एच.ए.आई., एम.ओ.आर.टी.-एच., पी.एस.पी.सी.एल., पी.एस.टी.सी.एल., ड्रेनेज और वन विभाग सहित सभी संबंधित एजेंसियों के साथ निकट समन्वय बनाए रखने का निर्देश भी दिया गया.

बैठक में उपस्थित अधिकारी

बैठक में लोक निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव अमरबीर सिद्धू, इंजीनियर-इन-चीफ गगनदीप सिंह, मुख्य इंजीनियर रामतेश बैंस और अनिल गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) के परियोजना निदेशक भी मौजूद थे.

