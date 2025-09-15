Punjab

पंजाब में बाढ़ से तबाह 2.5 लाख पशुओं के लिए सरकार ने शुरू किया बड़ा राहत मिशन, किसानों को मिलेगी मुफ्त मदद

Ajay Yadav15 September 2025 - 3:10 PM
3 minutes read
Punjab News :
पंजाब में बाढ़ से तबाह 2.5 लाख पशुओं के लिए सरकार ने शुरू किया बड़ा राहत मिशन, किसानों को मिलेगी मुफ्त मदद

फटाफट पढ़ें

  • पंजाब में बाढ़ से 2.53 लाख पशु प्रभावित हुए
  • बाढ़ से उत्पन्न बीमारियों को रोकने टीकाकरण
  • मुफ्त दवाइयाँ और पोषण सामग्री वितरित की जाएंगी
  • 713 गांवों में सफाई और कीटाणु-मुक्तिकरण होगा
  • जागरूकता कैंप और उपचार सेवा भी शुरू होगी

Punjab News : प्रदेश में आए भीषण बाढ़ के विनाशकारी परिणामों से पूरे पशुधन की सुरक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाते हुए पंजाब के पशुपालन विभाग द्वारा पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों, खुर रोग और परजीवी संक्रमण सहित गंभीर जोखिमों को कम करने हेतु व्यापक और समयबद्ध कार्य योजना बनाई गई है. यह भी बताया गया कि इन बाढ़ों के दौरान 713 गांवों में 2.53 लाख पशु प्रभावित हुए हैं.

पशु पालकों को टीकाकरण और देखभाल मिलेगी

इस व्यापक कार्य योजना के बारे में जानकारी देते हुए पंजाब के पशुपालन, डेयरी विकास और मछी पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि विभाग ने पशुओं को बाढ़ के पानी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए कार्य योजना तैयार की है. इन बीमारियों में गलघोटू, खुर रोग, थणों की बीमारी, चिच्छड़ रोग, त्वचा रोग, मोक लगना आदि रोग एवं पोषण की कमी शामिल हैं. इस बहुपक्षीय अभियान के तहत प्रभावित पशु पालकों की सहायता हेतु सामूहिक टीकाकरण, कीटाणु-मुक्तिकरण और इमरजेंसी देखभाल सेवाएं प्रदान की जाएंगी.

किसानों के लिए राहत मिशन जोरशोर से जारी

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पशु हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं. इस आपदा की घड़ी में हम अपने किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि यह केवल राहत-संबंधी एक प्रयास नहीं, बल्कि महामारी के कहर को रोकने और लाखों पशुओं की स्वास्थ्य व उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए एक अहम मिशन है, ताकि हमारे किसानों की आजीविका सुरक्षित रह सके. हम अपनी पूरी वैटर्नरी मशीनरी को मिशन मोड पर तैनात कर रहे हैं ताकि कोई भी पशु या किसान वंचित न रहे.

किसानों को मुफ्त पोटैशियम क्रिस्टल मिलेगा

इस कार्य योजना के मुख्य पहलुओं को उजागर करते हुए मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि पानी से उत्पन्न बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय निकाय विभाग के सहयोग से रैपिड क्लीन-अप और कीटाणु-मुक्तिकरण अभियान के तहत सभी प्रभावित पशु आश्रयों और फीडिंग क्षेत्रों की सफाई के साथ-साथ उन्हें कीटाणु-मुक्त भी किया जाएगा, तथा बड़े पैमाने पर फॉगिंग करवाई जाएगी. विभाग द्वारा खड़े पानी को कीटाणु-मुक्त करने और फूट-रोट जैसे घातक संक्रमणों को रोकने के लिए फूट-डिप बनवाने हेतु किसानों को पोटैशियम परमंगनेट (के एम एनओज₄) क्रिस्टल भी मुफ्त वितरित किए जाएंगे. यह सभी उपाय 21 सितंबर, 2025 तक लागू किए जाएंगे.

घर-घर जाकर पशुओं की निगरानी और इलाज जारी

उन्होंने बताया कि इमरजेंसी टीकाकरण प्रोटोकॉल के तहत पशुपालन विभाग की टीमें 30 सितंबर तक सभी संवेदनशील पशुओं को गलघोटू रोग से बचाव हेतु मुफ्त बूस्टर खुराक देंगी. इसके अलावा पशुओं की तंदुरुस्ती सुनिश्चित करने के लिए घर-घर जाकर स्वास्थ्य संबंधी निगरानी एवं इलाज सेवाएं प्रदान की जाएंगी, उन्होंने आगे कहा कि वैटर्नरी अफसर और पैरास्टाफ टीमें तात्कालिक हस्तक्षेप एवं देखभाल सुनिश्चित करने हेतु तनाव, चोट और बीमारी के लक्षणों के लिए रोजाना गांवों का दौरा कर रही हैं.

पशुपालन मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा पोषण संबंधी कमियों और बीमारियों से निपटने के लिए आवश्यक दवाइयाँ, खनिज मिश्रण (यूरोमिन लिक्स) और साइलाज भी मुफ्त वितरित की जाएंगी. इसके अतिरिक्त, पशुओं के लिए सुरक्षित पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से क्लोरीन गोलियों की सप्लाई एवं वितरण भी सुनिश्चित किया जाएगा.

713 से बढ़कर सभी प्रभावित गांव शामिल होंगे

पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव राहुल भंडारी ने बताया कि एक मजबूत निगरानी ढांचा भी स्थापित किया गया है, जिसमें पशुपालन निदेशक की अगुवाई में विशेष पोस्ट-फ्लड मॉनीटरिंग टीम शामिल है. प्रभावित जिलों के डिप्टी डायरेक्टर जिम्मेदारी से इस अभियान के अमल के लिए जवाबदेह होंगे तथा समीक्षा हेतु रोजाना प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे. इस अभियान की प्रभावशीलता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्ट की गई जगहों के 20 प्रतिशत क्षेत्रों में रोजाना खुद जाकर जांच की जाएगी, उन्होंने फील्ड स्टाफ को यह भी निर्देश दिए कि शुरूआती तौर पर पहचाने गए 713 गांवों के अतिरिक्त इस अभियान का विस्तार स्थानीय मूल्यांकन के आधार पर सभी बाढ़ प्रभावित गांवों तक किया जाएगा.

उन्होंने आगे बताया कि पशु पालकों को उनकी बुरी हालत पर सीधी सहायता पहुंचाने हेतु स्थानीय पंचायतों और समाजसेवी संस्थाओं के समन्वय से सभी प्रभावित गांवों में विशेष जागरूकता और उपचार कैंप लगाए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें : ‘युद्ध नशों खिलाफ’: 196वें दिन पंजाब पुलिस ने 383 स्थानों पर की छापेमारी, 99 नशा तस्कर गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav15 September 2025 - 3:10 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of फिरोजपुर में सरहद पार से नशा तस्करी की कोशिश नाकाम: 15.7 किलोग्राम हेरोइन समेत एक व्यक्ति गिरफ्तार

फिरोजपुर में सरहद पार से नशा तस्करी की कोशिश नाकाम: 15.7 किलोग्राम हेरोइन समेत एक व्यक्ति गिरफ्तार

15 September 2025 - 8:19 PM
Photo of पंजाब सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ राहत कार्यों और पुनर्वास के लिए व्यापक अभियान की शुरुआत: तरुनप्रीत सिंह सौंद

पंजाब सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ राहत कार्यों और पुनर्वास के लिए व्यापक अभियान की शुरुआत: तरुनप्रीत सिंह सौंद

15 September 2025 - 8:00 PM
Photo of ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण के तहत पंजाब में एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस रोकथाम योजना शुरू

‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण के तहत पंजाब में एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस रोकथाम योजना शुरू

15 September 2025 - 7:15 PM
Photo of बाढ़ पीड़ितों के लिए यूनिवर्सिटी ने दी 3.5 लाख की मदद, जानिए कैसे फैकल्टी ने एक दिन की तनख्वाह दान की

बाढ़ पीड़ितों के लिए यूनिवर्सिटी ने दी 3.5 लाख की मदद, जानिए कैसे फैकल्टी ने एक दिन की तनख्वाह दान की

15 September 2025 - 7:15 PM
Photo of करतारपुर साहिब बंद, क्रिकेट चालू: पंजाबियों की आस्था पर सवालों के घेरे में केंद्र सरकार

करतारपुर साहिब बंद, क्रिकेट चालू: पंजाबियों की आस्था पर सवालों के घेरे में केंद्र सरकार

15 September 2025 - 6:26 PM
Photo of बाढ़ के बाद 2303 गांवों में शुरू हुई विशेष सेहत मुहिम, हर घर तक पहुंचेगा इलाज, दवाएं और फॉगिंग टीमें

बाढ़ के बाद 2303 गांवों में शुरू हुई विशेष सेहत मुहिम, हर घर तक पहुंचेगा इलाज, दवाएं और फॉगिंग टीमें

15 September 2025 - 3:35 PM
Photo of किसानों के लिए खुशखबरी, बाढ़ प्रभावित मंडियों में 5 दिन में होगी पूरी तैयारी, फसल बिक्री होगी आसान

किसानों के लिए खुशखबरी, बाढ़ प्रभावित मंडियों में 5 दिन में होगी पूरी तैयारी, फसल बिक्री होगी आसान

15 September 2025 - 2:43 PM
Photo of युद्ध नशों विरुद्ध: पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन, 433 जगह छापे, हजारों तस्कर सलाखों के पीछे

युद्ध नशों विरुद्ध: पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन, 433 जगह छापे, हजारों तस्कर सलाखों के पीछे

15 September 2025 - 1:34 PM
Photo of बाढ़ के बाद सफाई से लेकर मुआवजे तक, सरकार का मिशन मोड प्लान तैयार, 14 से 23 सितंबर तक चलेगा बड़ा अभियान

बाढ़ के बाद सफाई से लेकर मुआवजे तक, सरकार का मिशन मोड प्लान तैयार, 14 से 23 सितंबर तक चलेगा बड़ा अभियान

15 September 2025 - 12:38 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ के बाद राज्य सरकार ने गांव-गांव पहुंचकर शुरू किया विशाल स्वास्थ्य अभियान, जनता में बढ़ा भरोसा

पंजाब में बाढ़ के बाद राज्य सरकार ने गांव-गांव पहुंचकर शुरू किया विशाल स्वास्थ्य अभियान, जनता में बढ़ा भरोसा

15 September 2025 - 11:07 AM
Back to top button