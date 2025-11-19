Anmol Bishnoi Deported: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट से सुरक्षा एजेंसियां अनमोल को अपनी गिरफ्त में लेंगी। अनमोल पर पंजाब से लेकर मुबंई तक कई मामलों में साजिश व हथियारों को मुहैया कराने में बड़ा हाथ रहा है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर, NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या, सलमान खान के घर फायरिंग में साजिशकर्ता है।

NIA की वांटेड लिस्ट में अनमोल बिश्नोई

प्राथमिक जानकारी के मुताबिक अमेरिका से कुल 200 लोगों को डिपोर्ट किया गया है, जिसमें भारत के 3 लोग हैं। अनमोल के अलावा दो लोग पंजाब के हैं। बता दें कि अनमोल को अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने के कारण हिरासत में लिया गया था, जिसे अब भारत डिपोर्ट किया जा रहा है। वह भारत में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की वांटेड लिस्ट में है। NIA ने उस पर ₹10 लाख का इनाम भी घोषित किया था।

सिद्दीकी के बेटे को Email से जानकारी

बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग से ईमेल मिला, जिसमें बताया गया कि अनमोल को अमेरिका से निकाल दिया गया है। जीशान ने कहा- अनमोल को भारत लाकर उसके अपराधों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

