Biharराज्य

Bihar CM Oath Ceremony : नीतीश कल लेंगे सीएम पद की शपथ, PM मोदी भी होंगे शामिल

Karan Panchal19 November 2025 - 11:09 AM
2 minutes read
Bihar CM Oath Ceremony
नीतीश कल लेंगे सीएम पद की शपथ, PM मोदी भी होंगे शामिल

फटाफट पढ़ें

  • कल नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे
  • पीएम मोदी समेत दिग्गज़ नेता शामिल होंगे
  • 10वीं बार बिहार CM पद की शपथ
  • नीतीश-मोदी की जोड़ी ने उड़ाया गर्दा
  • गांधी मैदान में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था

Bihar CM Oath Ceremony : नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में कल यानी गुरुवार सुबह 11 से 12:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत कई दिग्गज़ नेता शामिल होंगे. जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जानकारी साझा की है.

गमछा लहराकर किया था स्वागत

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में (नीतीश-मोदी-चिराग पासवान) की जोड़ी ने गर्दा उड़ा दिया है. पीएम मोदी (PM Modi) ने गमछा लहराकर बिहारियों का स्वागत किया व ढ़ेरों शुभकामनाएं दी. MY फॉर्मूला बिहार के लिए कारगर साबित हुआ है. इस चुनाव में BJP- 89, JD(U)- 85 व LJPRV- 19 ने महागठबंधन को करारी हार दी है.

10वीं बार CM पद की शपथ

नीतीश कुमार 10वीं बार CM पद की शपथ लेने वाले हैं. बता दें कि पटना के गांधी मैदान को दुल्हन की तरह सजाया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत कई राज्यों के सीएम व पूरे बिहार से लोगों का आगमन होगा.

गांधी मैदान में सुरक्षा बढ़ाई गई

गांधी मैदान में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं. इसी संदर्भ में पटना में आज (बुधवार, 19 नवंबर) एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार को अपना नेता चुना जाएगा. इसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर विधानसभा को भंग करने की अनुशंसा पेश करेंगे.

अधिकारियों की छुट्टी रद्द

बता दें कि कल पटना में सीएम नीतीश कुमार से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और हम विधायक दल के नेता प्रफुल्ल कुमार मांझी ने मुलाकात की है. नई सरकार में हम को एक मंत्री पद मिलने की संभावना जताई जा रही है. नई सरकार के शपथ-ग्रहण समारोह को लेकर सभी अधिकारियों की छुट्टी 20 नवंबर तक रोक दी गई है.

इन शीर्ष नेताओं का आगमन

शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के अलावा कई बड़े चेहरे शामिल होंगे. सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे. वहीं दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ, राजस्थान से भजन लाल शर्मा, MP सीएम मोहन यादव, सीएम पुष्कर सिंह धामी, महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस समेत BJP शासित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री शिरकत करेंगे.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal19 November 2025 - 11:09 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of Bihar News : बिहार के उपमुख्यमंत्री होंगे सम्राट चौधरी, भाजपा विधायक दल ने चुना नेता

Bihar News : बिहार के उपमुख्यमंत्री होंगे सम्राट चौधरी, भाजपा विधायक दल ने चुना नेता

19 November 2025 - 1:04 PM
Photo of छत्तीसगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, एक परिवार के 5 लोगों की मौत, 7 घायल

छत्तीसगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, एक परिवार के 5 लोगों की मौत, 7 घायल

19 November 2025 - 1:02 PM
Photo of महाराष्ट्र में शिंदे गुट की नाराजगी के बाद शिवसेना और बीजेपी में समझौता

महाराष्ट्र में शिंदे गुट की नाराजगी के बाद शिवसेना और बीजेपी में समझौता

19 November 2025 - 12:52 PM
Photo of तेजस्वी यादव हुए भावुक, RJD बैठक में कहा-“सबको निकाल देंगे तो बचेगा कौन?”

तेजस्वी यादव हुए भावुक, RJD बैठक में कहा-“सबको निकाल देंगे तो बचेगा कौन?”

19 November 2025 - 10:49 AM
Photo of प्रशांत किशोर ने करारी हार पर तोड़ी चुप्पी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा ?

प्रशांत किशोर ने करारी हार पर तोड़ी चुप्पी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा ?

18 November 2025 - 6:07 PM
Photo of ‘रोज़गार दो सामाजिक न्याय दो’ पदयात्रा सातवें दिन पहुंची अमेठी, आप सांसद संजय सिंह का हुआ भव्य स्वागत

‘रोज़गार दो सामाजिक न्याय दो’ पदयात्रा सातवें दिन पहुंची अमेठी, आप सांसद संजय सिंह का हुआ भव्य स्वागत

18 November 2025 - 5:10 PM
Photo of पंजाब कैबिनेट ने ‘नई दिशा’ योजना को दी हरी झंडी, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बड़ा फैसला

पंजाब कैबिनेट ने ‘नई दिशा’ योजना को दी हरी झंडी, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बड़ा फैसला

18 November 2025 - 4:44 PM
Photo of हरियाणा में पर्यावरण परियोजनाओं की शुरुआत, मुख्यमंत्री ने किया गुरु तेग बहादुर वन का उद्घाटन

हरियाणा में पर्यावरण परियोजनाओं की शुरुआत, मुख्यमंत्री ने किया गुरु तेग बहादुर वन का उद्घाटन

18 November 2025 - 4:10 PM
Photo of नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री, पटना में शपथग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत बड़े नेता होंगे शामिल

नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री, पटना में शपथग्रहण समारोह में पीएम मोदी समेत बड़े नेता होंगे शामिल

18 November 2025 - 2:06 PM
Photo of पुणे में शिवाजी महाराज की प्रतिमा हटाने पर विवाद, विरोध के बाद दोबारा लगाई गई

पुणे में शिवाजी महाराज की प्रतिमा हटाने पर विवाद, विरोध के बाद दोबारा लगाई गई

18 November 2025 - 8:50 AM
Back to top button