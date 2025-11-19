फटाफट पढ़ें

कल नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे

पीएम मोदी समेत दिग्गज़ नेता शामिल होंगे

10वीं बार बिहार CM पद की शपथ

नीतीश-मोदी की जोड़ी ने उड़ाया गर्दा

गांधी मैदान में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था

Bihar CM Oath Ceremony : नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में कल यानी गुरुवार सुबह 11 से 12:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत कई दिग्गज़ नेता शामिल होंगे. जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने जानकारी साझा की है.

गमछा लहराकर किया था स्वागत

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में (नीतीश-मोदी-चिराग पासवान) की जोड़ी ने गर्दा उड़ा दिया है. पीएम मोदी (PM Modi) ने गमछा लहराकर बिहारियों का स्वागत किया व ढ़ेरों शुभकामनाएं दी. MY फॉर्मूला बिहार के लिए कारगर साबित हुआ है. इस चुनाव में BJP- 89, JD(U)- 85 व LJPRV- 19 ने महागठबंधन को करारी हार दी है.

10वीं बार CM पद की शपथ

नीतीश कुमार 10वीं बार CM पद की शपथ लेने वाले हैं. बता दें कि पटना के गांधी मैदान को दुल्हन की तरह सजाया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत कई राज्यों के सीएम व पूरे बिहार से लोगों का आगमन होगा.

गांधी मैदान में सुरक्षा बढ़ाई गई

गांधी मैदान में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं. इसी संदर्भ में पटना में आज (बुधवार, 19 नवंबर) एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार को अपना नेता चुना जाएगा. इसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर विधानसभा को भंग करने की अनुशंसा पेश करेंगे.

अधिकारियों की छुट्टी रद्द

बता दें कि कल पटना में सीएम नीतीश कुमार से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और हम विधायक दल के नेता प्रफुल्ल कुमार मांझी ने मुलाकात की है. नई सरकार में हम को एक मंत्री पद मिलने की संभावना जताई जा रही है. नई सरकार के शपथ-ग्रहण समारोह को लेकर सभी अधिकारियों की छुट्टी 20 नवंबर तक रोक दी गई है.

इन शीर्ष नेताओं का आगमन

शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के अलावा कई बड़े चेहरे शामिल होंगे. सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे. वहीं दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता, उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ, राजस्थान से भजन लाल शर्मा, MP सीएम मोहन यादव, सीएम पुष्कर सिंह धामी, महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस समेत BJP शासित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री शिरकत करेंगे.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप