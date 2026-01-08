लाइफ़स्टाइल

Flipkart Sale 2026 : फ्लिपकार्ट पर साल 2026 की पहली बड़ी Sale, स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप समेत कई आइटम्स होंगे सस्ते

Karan Panchal8 January 2026 - 6:14 PM
2 minutes read
Flipkart Sale 2026
Flipkart Sale 2026 : नए साल की शुरूआत के साथ ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने Republic Day Sale की तैयारियां शुरू कर दी है। फ्लिपकार्ट पर साल की पहली सबसे बड़ी सेल अगले सप्ताह शुरू होगी। जिसमें नए लॉन्च हुए स्मार्टफोन से लेकर लैपटॉप, टैबलेट और होम अप्लायंसेज सभी आइटम्स सस्ते होने वाले हैं।

इन मेंबरस को मिलेगा एक्सेस

इसके साथ ही कंपनी ने फ्लिपकार्ट रिपब्लिक डे सेल (Republic Day Sale) के अर्ली एक्सेस के साथ कुछ डील्स भी रिवील की है। Flipkart Plus और Flipkart Black मेंबरशिप वाले यूजर्स को सेल का 24 घंटे पहले एक्सेस मिलेगा, जिससे वे सबसे पहले हॉट डील्स का लाभ उठा सकते हैं।

क्रेडिट और डेबिट कार्ड एक्सक्लूसिव ऑफर

जानकारी के मुताबिक Flipkart ने अभी तक सभी ऑफर्स का पूरा खुलासा नहीं किया है, लेकिन सेल से पहले एक बड़ा ऑफर कन्फर्म कर दिया है। जिसमें HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट और Easy EMI पेमेंट भी शामिल है। इसके अलावा कुछ चुनिंदा बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर भी एक्सक्लूसिव ऑफर दिए जाएंगे।

इस दिन से शूरु होगी Sale

फ्लिपकार्ट ने रिपब्लिक डे सेल 2026 (Republic Day Sale) के लिए अपनी माइक्रोसाइट लाइव कर दी है। इस माइक्रोसाइट पर सेल से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी दी गई है। फ्लिपकार्ट पर रिपब्लिक डे सेल 17 जनवरी से शुरू होगी। वहीं, फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर्स को 16 जनवरी से ही सेल का अर्ली एक्सेस मिलेगा। यह सेल 26 जनवरी तक चलेगी।

नए लॉन्च स्मार्टफोन्स पर खास ऑफर्स

फ्लिपकार्ट पर शुरू होने वाली रिपब्लिक डे सेल में कई स्मार्टफोन्स पर खास ऑफर्स मिल सकते हैं। इसमें नए लॉन्च हुए Redmi Note 15, Poco M8 5G और Oppo Reno 15 सीरीज शामिल हैं। इसके अलावा Xiaomi, Motorola, Poco, Vivo और Google Pixel जैसे ब्रांड्स के फोन भी सस्ते दामों पर मिल सकते हैं। iPhone 16 पर भी विशेष ऑफर मिलने की उम्मीद है।

अप्लायंसेज पर मिलेगी बड़ी छूट

इस अपकमिंग रिपब्लिक डे सेल में होम अप्लायंसेज पर भी बड़ी छूट दी जा सकती है। एसी, टीवी और फ्रिज जैसे प्रोडक्ट्स कम कीमत में खरीदे जा सकेंगे। गर्मियों के शुरू होने से पहले सस्ते में फ्रिज और एसी खरीदने का यह अच्छा मौका होगा।

