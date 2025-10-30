Madhya Pradesh

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ड्रोन टेक एक्सपो 2025 का किया शुभारंभ

Amzad Khan30 October 2025 - 9:15 PM
3 minutes read
Madhya pradesh
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ड्रोन टेक एक्सपो 2025 का उद्घाटन कर युवाओं और नवाचार को बढ़ावा दिया।

Bhopal: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र की सहायता से प्रदेश में विकास के हर संभव प्रयास जारी हैं। प्रदेश सरकार ने अपनी नई ड्रोन पॉलिसी भी तैयार की है। हमें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। भारतीय समाज नई तकनीक और नवाचारों को शीघ्रता से आत्मसात करने में कभी पीछे नहीं रहा है। ड्रोन, विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव है। ड्रोन कृषि कार्यों में आज अन्नदाता की मदद कर रहा है। इससे खेतों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव आसान हुआ है। ड्रोन तकनीक से देश के दुश्मनों का खात्मा भी हो रहा है। अब तो शादियां भी ड्रोन के बिना पूरी नहीं होती हैं। हमारे वैज्ञानिक वाइस कमांड कंट्रोल की सहायता से ड्रोन को ज्यादा आधुनिक बने रहे हैं। दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय ड्रोन तकनीक की ताकत देखी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत ने दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ड्रोन तकनीक कार्यशाला एवं एक्सपो 2025 का विज्ञान भवन- नेहरू नगर में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया।

ड्रोन टेक एक्सपो शिक्षा, कृषि और उद्योग में नवाचार का मंच

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी और वर्कशॉप का शुभारंभ कर अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं, स्टार्टअप और औद्योगिक संस्थानों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स पर पहुंचकर ड्रोन तकनीक के शैक्षणिक, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में उपयोग के संबंध में जानकारी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ड्रोन टेक एक्सपो वर्कशॉप का आयोजन भारत की तकनीकी क्रांति का प्रतीक है। किसान भाइयों के लिए ड्रोन वरदान बन गया है। आपदा की‍ स्थिति हो या पुलिस प्रशासन के लिए मॉनीटरिंग की आवश्यकता ड्रोन तकनीक ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जिस प्रकार से बदलाव किया है वह अभूतपूर्व है। राज्य सरकार विकास-नवाचार और आत्मनिर्भरता के सशक्त वाहक के रूप में ड्रोन तकनीक का उपयोग करने के पथ पर अग्रसर है।  

मध्यप्रदेश विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा परिषद के महानिदेशक डॉ. अनिल कोठारी ने कहा कि मध्यप्रदेश के 70वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ड्रोन टेक वर्कशॉप एक्सपो-2025 आयोजित की गई है। इसमें ड्रोन तकनीक के प्रशिक्षण के लिए प्रदेशभर के 4 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा उन्हें स्वरोजगार एवं तकनीक आधारित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। विज्ञान एवं तकनीकी नवाचारों के माध्यम से मध्यप्रदेश विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा परिषद मध्यप्रदेश के विकास के लिए हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर है।

स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल के निदेशक श्री कैलाशा राव ने कहा कि आज ड्रोन तकनीक अधोसंरचना विकास कार्यों को मूर्तरूप देने में अहम भूमिका निभा रही है। उज्जैन सहित प्रदेश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों के मानचित्र तैयार करने में यह तकनीक उपयोगी सिद्ध हुई है। ड्रोन तकनीक पर आधारित यह कार्यशाला युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने और जनसामान्य को ड्रोन तकनीक के विविध उपयोगों की जानकारी देने में सहायक सिद्ध होगी।

अपर मुख्य सचिव विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा श्री संजय दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विविध गतिविधियां जारी हैं। प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ने के अनेक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ड्रोन टेक्नोलॉजी के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। ड्रोन अब केवल रक्षा या निगरानी का साधन नहीं रहे बल्कि कृषि, भू-सर्वेक्षण, पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाएँ, परिवहन, उद्योग एवं मीडिया जैसे अनेक क्षेत्रों में उपयोगी साबित हो रहे हैं। भारत सरकार की “ड्रोन नीति 2021” तथा “मेक इन इंडिया” अभियान के अनुरूप राज्य स्तर पर भी ड्रोन तकनीक को नवाचार, स्टार्टअप और रोजगार के नए अवसरों के रूप में विकसित किया जा रहा है।

ड्रोन टेक वर्कशॉप 2025: युवाओं और नवाचार के लिए है साझा मंच

उल्लेखनीय है कि ड्रोन टेक वर्कशॉप एवं एक्सपो 2025 का मुख्य उद्देश्य राज्य में ड्रोन तकनीक की समझ, उपयोगिता और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम से युवाओं, शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स, उद्योगों और नीति निर्माताओं को एक साझा मंच मिलेगा, जिससे ड्रोन तकनीक के व्यावहारिक, सामाजिक और औद्योगिक उपयोग को बढ़ावा दिया जा सकेगा। कार्यक्रम में ड्रोन प्रदर्शनी एवं हैंड्स ऑन वर्कशॉप आयोजित की गई। साथ ही राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय विशेषज्ञों के प्रेरक व्याख्यान, ड्रोन उड़ान के लाइव डेमो एवं टेक्निकल शोकेस, इनोवेशन चैलेंज एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कार्यक्रम में मनासा विधायक श्री अनिरुद्ध माधव मारू, मुख्यमंत्री डॉ. यादव के संस्कृति सलाहकार श्री राम तिवारी तथा विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के विद्यार्थी, विषय-विशेषज्ञ, शोधकर्ता और ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नवाचार करने वाले युवा तथा उद्यमी उपस्थित थे।

क्रमांक : 6497H                                                                          सुरेश//संदीप कपूर/जूही श्रीवास्तव

Amzad Khan30 October 2025 - 9:15 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव— बच्चों को बेहतर शिक्षा देना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव— बच्चों को बेहतर शिक्षा देना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता

30 October 2025 - 9:01 PM
Photo of सीएम मोहन यादव बोले- सरकार विद्यार्थियों के भविष्य और विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध

सीएम मोहन यादव बोले- सरकार विद्यार्थियों के भविष्य और विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध

30 October 2025 - 12:52 PM
Photo of माँ नर्मदा के जल में छोड़े जाएंगे मगरमच्छ, CM यादव ने कहा – पूर्ण हो रहा है संकल्प

माँ नर्मदा के जल में छोड़े जाएंगे मगरमच्छ, CM यादव ने कहा – पूर्ण हो रहा है संकल्प

29 October 2025 - 8:35 PM
Photo of ‘रन फॉर सायबर अवेयरनेस’ में बोले एमपी CM मोहन यादव, नागरिक जागरूक होगा तभी राष्ट्र सुरक्षित होगा

‘रन फॉर सायबर अवेयरनेस’ में बोले एमपी CM मोहन यादव, नागरिक जागरूक होगा तभी राष्ट्र सुरक्षित होगा

29 October 2025 - 8:05 PM
Photo of इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स के साथ छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार और सियासी विवाद तेज

इंदौर में ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स के साथ छेड़छाड़, आरोपी गिरफ्तार और सियासी विवाद तेज

26 October 2025 - 11:48 AM
Photo of मां ने दीपावली पर दिया अनोखा उपहार, लीवर देकर बचाई बेटे की जान

मां ने दीपावली पर दिया अनोखा उपहार, लीवर देकर बचाई बेटे की जान

21 October 2025 - 12:24 PM
Photo of जबलपुर रेलवे स्टेशन पर समोसा वेंडर ने यात्री को ट्रेन से उतारा, वीडियो वायरल होने पर आरपीएफ ने कार्रवाई की

जबलपुर रेलवे स्टेशन पर समोसा वेंडर ने यात्री को ट्रेन से उतारा, वीडियो वायरल होने पर आरपीएफ ने कार्रवाई की

19 October 2025 - 11:58 AM
Photo of हिंगोट युद्ध : सैकड़ों साल पुरानी परंपरा जिसमें उड़ते हैं ‘आग के गोले’, जानें पूरी कहानी

हिंगोट युद्ध : सैकड़ों साल पुरानी परंपरा जिसमें उड़ते हैं ‘आग के गोले’, जानें पूरी कहानी

18 October 2025 - 12:37 PM
Photo of भोपाल में सड़क सुरक्षा की क्रांति, मुख्यमंत्री मोहन यादव की अमृत कुंभ जैसी योजना से दुर्घटनाओं पर रोक

भोपाल में सड़क सुरक्षा की क्रांति, मुख्यमंत्री मोहन यादव की अमृत कुंभ जैसी योजना से दुर्घटनाओं पर रोक

15 October 2025 - 1:51 PM
Photo of मध्यप्रदेश के शहर अब स्वच्छता और विकास की नई ऊंचाई पर: डॉ. मोहन यादव का 22,000 करोड़ की सौगातों वाला ऐतिहासिक कदम

मध्यप्रदेश के शहर अब स्वच्छता और विकास की नई ऊंचाई पर: डॉ. मोहन यादव का 22,000 करोड़ की सौगातों वाला ऐतिहासिक कदम

14 October 2025 - 7:37 PM
Back to top button