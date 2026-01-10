Lifestyle News : आज की बदलती जीवनशैली में शुगर और बीपी (ब्लड प्रेशर) की समस्या तेजी से बढ़ रही है। गलत खानपान, तनाव, शारीरिक गतिविधि की कमी और अनियमित दिनचर्या इसके प्रमुख कारण हैं। कई लोगों में ये दोनों बीमारियाँ एक साथ पाई जाती हैं, जिससे हृदय, किडनी और आंखों पर गंभीर असर पड़ सकता है। समय रहते इनके लक्षण पहचानकर सही उपाय और इलाज करना बेहद जरूरी है।

शुगर (डायबिटीज) के लक्षण

शुगर तब होती है जब शरीर में ब्लड शुगर लेवल सामान्य से ज्यादा हो जाता है।

मुख्य लक्षण:

बार-बार पेशाब आना

अत्यधिक प्यास लगना

बार-बार भूख लगना

अचानक वजन कम होना

थकान और कमजोरी

घाव या चोट का देर से भरना

आंखों से धुंधला दिखना

हाथ-पैरों में झनझनाहट या सुन्नपन

बीपी (ब्लड प्रेशर) के लक्षण

बीपी दो प्रकार का होता है—हाई बीपी और लो बीपी। सबसे आम समस्या हाई बीपी है, जिसे “साइलेंट किलर” भी कहा जाता है।

हाई बीपी के लक्षण:

सिरदर्द

चक्कर आना

सीने में दर्द

सांस लेने में तकलीफ

आंखों के सामने अंधेरा छाना

घबराहट या बेचैनी

कई बार हाई बीपी के कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखते, इसलिए नियमित जांच जरूरी है।

शुगर और बीपी के घरेलू उपाय

इन बीमारियों को कंट्रोल करने में जीवनशैली की अहम भूमिका होती है।

1. संतुलित आहार अपनाएं

मीठा, तला-भुना और प्रोसेस्ड फूड कम करें

हरी सब्जियां, सलाद, साबुत अनाज और फल शामिल करें

नमक का सेवन सीमित रखें

2. नियमित व्यायाम करें

रोज़ 30 मिनट तेज़ चलना, योग या हल्का व्यायाम

प्राणायाम और ध्यान तनाव कम करने में मददगार

3. वजन नियंत्रित रखें

अधिक वजन शुगर और बीपी दोनों को बढ़ाता है।

4. तनाव से बचें

तनाव ब्लड शुगर और बीपी को तेजी से बढ़ा सकता है।

5. नशे से दूरी बनाएँ

धूम्रपान और शराब बीपी व शुगर दोनों के लिए हानिकारक हैं।

इलाज और मेडिकल देखभाल

डॉक्टर की सलाह से नियमित दवाइयाँ लें

बिना डॉक्टर की सलाह के दवा बंद न करें

समय-समय पर ब्लड शुगर और बीपी की जांच कराएं

गंभीर स्थिति में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या फिजिशियन से संपर्क करें

शुगर और बीपी साथ होने का खतरा

अगर किसी व्यक्ति को शुगर और बीपी दोनों हैं, तो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेल्योर और आंखों की रोशनी कम होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इनका कंट्रोल में रहना बेहद जरूरी है।

