Punjab News : पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर एवं गढ़शंकर विधानसभा क्षेत्र से विधायक जय कृष्ण सिंह रोड़ी ने आज विभिन्न गांवों का दौरा कर लोगों से सीधा संवाद किया. इस दौरान उन्होंने गांव स्तर पर आयोजित सभाओं को संबोधित करते हुए पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना सहित अन्य जनहितैषी नीतियों और चल रही विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी. गांववासियों द्वारा डिप्टी स्पीकर का गर्मजोशी से स्वागत किया गया.

इस अवसर पर डिप्टी स्पीकर रोड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य के हर वर्ग की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है. स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और रोजगार के क्षेत्र में लिए गए ऐतिहासिक फैसले आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं, उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य गांवों का समग्र विकास और लोगों की जीवन-शैली में सुधार करना है.

डिप्टी स्पीकर रोड़ी ने योजना की जानकारी दी

इस मौके पर डिप्टी स्पीकर रोड़ी ने पंजाब सरकार द्वारा लागू की गई 10 लाख रुपये की कैशलेस मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के तहत हर परिवार को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा रही है, उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अब सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जिससे अब किसी को भी महंगे इलाज के कारण कर्ज के बोझ तले नहीं आना पड़ेगा.

अधिकारियों को दिए निर्देश

डिप्टी स्पीकर ने लोगों से अपील की कि वे अपना स्वास्थ्य कार्ड अवश्य बनवाएं और इस योजना का पूरा लाभ उठाएं, उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कार्ड बनवाने की प्रक्रिया अत्यंत सरल है और गांव स्तर पर कैंप लगाकर लोगों की सहायता की जा रही है. साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रह जाए, उन्होंने कहा कि लोगों से सीधा संपर्क बनाए रखना ही लोकतंत्र की वास्तविक ताकत है.

इस अवसर पर वरिष्ठ नेता, ब्लॉक एवं गांव स्तर के कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में गांववासी उपस्थित थे. कार्यक्रम के दौरान आने वाले समय में विकास कार्यों को और अधिक तेजी से आगे बढ़ाने को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया.

