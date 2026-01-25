Punjab

डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह रोड़ी ने गढ़शंकर के गांवों में लोगों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रति जागरूक किया

Ajay Yadav25 January 2026 - 12:21 PM
2 minutes read
Punjab News :
डिप्टी स्पीकर जय कृष्ण सिंह रोड़ी ने गढ़शंकर के गांवों में लोगों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रति जागरूक किया

Punjab News : पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर एवं गढ़शंकर विधानसभा क्षेत्र से विधायक जय कृष्ण सिंह रोड़ी ने आज विभिन्न गांवों का दौरा कर लोगों से सीधा संवाद किया. इस दौरान उन्होंने गांव स्तर पर आयोजित सभाओं को संबोधित करते हुए पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना सहित अन्य जनहितैषी नीतियों और चल रही विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी. गांववासियों द्वारा डिप्टी स्पीकर का गर्मजोशी से स्वागत किया गया.

इस अवसर पर डिप्टी स्पीकर रोड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य के हर वर्ग की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है. स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और रोजगार के क्षेत्र में लिए गए ऐतिहासिक फैसले आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं, उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य गांवों का समग्र विकास और लोगों की जीवन-शैली में सुधार करना है.

डिप्टी स्पीकर रोड़ी ने योजना की जानकारी दी

इस मौके पर डिप्टी स्पीकर रोड़ी ने पंजाब सरकार द्वारा लागू की गई 10 लाख रुपये की कैशलेस मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के तहत हर परिवार को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा रही है, उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अब सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जिससे अब किसी को भी महंगे इलाज के कारण कर्ज के बोझ तले नहीं आना पड़ेगा.

अधिकारियों को दिए निर्देश

डिप्टी स्पीकर ने लोगों से अपील की कि वे अपना स्वास्थ्य कार्ड अवश्य बनवाएं और इस योजना का पूरा लाभ उठाएं, उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कार्ड बनवाने की प्रक्रिया अत्यंत सरल है और गांव स्तर पर कैंप लगाकर लोगों की सहायता की जा रही है. साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र परिवार इस योजना से वंचित न रह जाए, उन्होंने कहा कि लोगों से सीधा संपर्क बनाए रखना ही लोकतंत्र की वास्तविक ताकत है.

इस अवसर पर वरिष्ठ नेता, ब्लॉक एवं गांव स्तर के कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में गांववासी उपस्थित थे. कार्यक्रम के दौरान आने वाले समय में विकास कार्यों को और अधिक तेजी से आगे बढ़ाने को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया.

ये भी पढ़ें – यूनुस अपराधियों के गॉडफादर…हमले के बाद बांग्लादेश से भागकर भारत में रह रही एक्ट्रेस ने किया बड़ा खुलासा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav25 January 2026 - 12:21 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of Republic Day 2026 : पंजाब में सुरक्षा चाक चौबंद, 6 हजार पुलिसकर्मी तैनात, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच

Republic Day 2026 : पंजाब में सुरक्षा चाक चौबंद, 6 हजार पुलिसकर्मी तैनात, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच

25 January 2026 - 12:03 PM
Photo of Punjab Investment : विशेष स्टील क्षेत्र में 1003 करोड़ का बड़ा निवेश, पंजाब बनेगा औद्योगिक हब- संजीव अरोड़ा

Punjab Investment : विशेष स्टील क्षेत्र में 1003 करोड़ का बड़ा निवेश, पंजाब बनेगा औद्योगिक हब- संजीव अरोड़ा

25 January 2026 - 11:15 AM
Photo of महिंद्रा का पंजाब पर बड़ा भरोसा, एसएमएल महिंद्रा करेगी 500 करोड़ का निवेश

महिंद्रा का पंजाब पर बड़ा भरोसा, एसएमएल महिंद्रा करेगी 500 करोड़ का निवेश

25 January 2026 - 10:52 AM
Photo of पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटियों को दी शुभकामनाएं

पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटियों को दी शुभकामनाएं

25 January 2026 - 9:44 AM
Photo of लुधियाना में 15 किलोमीटर सड़कों का कम्प्लीट स्ट्रीट मॉडल के तहत पुनर्विकास

लुधियाना में 15 किलोमीटर सड़कों का कम्प्लीट स्ट्रीट मॉडल के तहत पुनर्विकास

25 January 2026 - 9:27 AM
Photo of पंजाब सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत को समर्पित झांकी

पंजाब सरकार की ऐतिहासिक पहल: गणतंत्र दिवस पर गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत को समर्पित झांकी

24 January 2026 - 2:51 PM
Photo of पंजाब में IED और पिस्तौल सहित चार आतंकी गिरफ्तार, गणतंत्र दिवस पर हमले की साजिश का खुलासा

पंजाब में IED और पिस्तौल सहित चार आतंकी गिरफ्तार, गणतंत्र दिवस पर हमले की साजिश का खुलासा

24 January 2026 - 2:00 PM
Photo of ‘गैंगस्टरों पर वार’ के चौथे दिन 8328 किरायेदारों की हुई जांच, हिरासत में लिए गए 132 व्यक्ति

‘गैंगस्टरों पर वार’ के चौथे दिन 8328 किरायेदारों की हुई जांच, हिरासत में लिए गए 132 व्यक्ति

24 January 2026 - 1:18 PM
Photo of गणतंत्र दिवस से पहले अमृतसर-दिल्ली रेलवे लाइन पर धमाका, लोको पायलट घायल

गणतंत्र दिवस से पहले अमृतसर-दिल्ली रेलवे लाइन पर धमाका, लोको पायलट घायल

24 January 2026 - 12:57 PM
Photo of गणतंत्र दिवस के मद्देनजर अमृतसर से हैंड ग्रेनेड और ग्लॉक पिस्तौल सहित आरोपी गिरफ्तार

गणतंत्र दिवस के मद्देनजर अमृतसर से हैंड ग्रेनेड और ग्लॉक पिस्तौल सहित आरोपी गिरफ्तार

24 January 2026 - 12:56 PM
Back to top button