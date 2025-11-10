बड़ी ख़बर

दिल्ली के लाल किले के पास धमाका, 10 की मौत, कई घायल, अलर्ट मोड पर NCR

Shanti Kumari10 November 2025 - 7:51 PM
New Delhi : दिल्ली के लाल किले मेट्रों के पास आज यानी सोमवार शाम एक जोरदार धमाके की घटना हुई, जिसमें 10 लोगों की मौत की पुष्टी हो चुकी है। वहीं कई अन्य घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद पुलिस और सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंच गए और इलाके को घेर लिया। धमाके में हुए घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके में भगदड़ मच गई और दुकानों की खिड़कियां भी टूट गई। धमाके की वजह से कई बसों और अन्य वाहनों में भी आग लगी है। इस हादसे के बाद केंद्रिय गृह मंत्री अमित शाह ने NIA और पुलिस कमिश्नर-IB चीफ से बात की और त्वरित जांच के आदेश  दिए हैं। फिलहाल इलाके में दहशत है।

जानकारी के मुताबिक, लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास एक कार में धमाके की कॉल आई, जिसके बाद 3 गाड़ियों में भी आग लग गई। हालांकि ब्लास्ट किस वजह से हुआ यह अभी साफ नहीं है। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां और पुलिस की टीम मौजूद है।

यूपी में भी अलर्ट

धमाके के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनसीआर में अलर्ट जारी कर दिया है, एनसीआर में वाहन चेकिंग के भी निर्देश। यूपी के प्रमुख जगहों पर पुलिस को चौकन्ना रहने का निर्देश जारी किया गया।

आसपास के स्ट्रीट लाइट भी टूटे

ब्लास्ट की वजह से आसपास के स्ट्रीट लाइट भी टूट गए हैं, फोरेंसिक और टेक्निकल एक्सपर्ट मौके पर पहुंच रहे है जो यह पता लगाएंगे की आखिर यह ब्लास्ट किस तरह का है। फिलहाल पुलिस धमाके के कारणों की जांच में जुटी है और इलाके को घेराबंदी कर दिया गया है।

लाल किले के पास हुए धमाके ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। शुरुआती जांच में यह मामला सिर्फ एक लोकल धमाका नहीं लग रहा। यह धमाका ऐसे समय में हुआ है जब आज ही दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 350 किलो RDX मिला है। हालांकि दोनों घटनाओं को अभी आपस में जोड़ना जल्दबाजी होगी।

