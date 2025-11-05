फटाफट पढ़ें

काशीपुर में शहरी विकास सम्मेलन

सुशासन और पारदर्शिता पर जोर

वर्ष 2027 की तैयारी की शुरुआत

महिला और युवा शक्ति पर बल

विकसित उत्तराखंड का संकल्प

Rajat Jayanti Year : उत्तराखंड राज्य गठन के रजत जयंती वर्ष समारोहों की श्रृंखला में आज अनन्या होटल, काशीपुर में आयोजित “शहरी विकास सम्मेलन” में भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि यह आयोजन राज्य के नगर निगमों और नगर निकायों के समग्र विकास की दिशा में एक सशक्त पहल है.

राज्य निर्माण के 25 वर्षों में उत्तराखंड ने निरंतर विकास की नई ऊँचाइयों को छुआ है. यह रजत जयंती वर्ष आत्ममंथन का भी अवसर है कि आने वाले 25 वर्ष ‘विकसित उत्तराखंड’ की पहचान के रूप में दर्ज हों. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का शहरी तंत्र निरंतर सशक्त हो रहा है और नगर निगमों व नगर पालिकाओं को सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधा का केंद्र बनाने के लिए योजनाएँ गति पकड़ रही हैं.

स्वच्छता से सेवा तक समर्पित प्रयास

शहरी निकाय केवल निर्माण कार्यों की संस्थाएँ नहीं, बल्कि जनसेवा की अग्रिम पंक्ति हैं. स्वच्छता, जल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट निस्तारण, सड़कें और प्रकाश व्यवस्था हर क्षेत्र में गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है.”

अपने संबोधन के दौरान दीप्ति रावत भारद्वाज ने वर्ष 2027 के चुनावों की तैयारियों का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी संगठन ने अपने अभियान की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में इसी तपोभूमि काशीपुर से की है.

काशीपुर से संगठन संवाद को नई दिशा

बूथ अध्यक्षों और बूथ सदस्यों से संवाद की यह श्रृंखला आज काशीपुर से आरंभ हुई है, जो संगठन को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करेगी. भाजपा का बल बूथ तक सक्रिय कार्यकर्ता है और यही हमारी आगामी विजय की आधारशिला है. उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सरकार जनभागीदारी, महिला सशक्तिकरण और युवा नेतृत्व को सशक्त बनाकर उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लक्ष्य पर दृढ़ता से अग्रसर है.

नागरिकों की भागीदारी और विश्वास पर जोर

नगर निकायों में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाना संगठन की प्राथमिकता है, क्योंकि यही ‘विकसित उत्तराखंड’ की असली शक्ति हैं. प्रदेश महामंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य के सभी नगरों में विकास कार्यों की दिशा और गति सही है, और सरकार का संकल्प है कि हर नगर को ‘सुव्यवस्थित, सुशासित और सुरक्षित’ बनाया जाए. ‘शहर केवल ईंट-पत्थरों से नहीं बनते, वे नागरिकों के सपनों, भागीदारी और विश्वास से आकार लेते हैं.

गुणवत्ता से आगे बढ़ेगा उत्तराखंड

उन्होंने अंत में कहा कि गुणवत्तापूर्ण कार्यों और पारदर्शी कार्यसंस्कृति के माध्यम से उत्तराखंड को विकसित राज्यों की श्रेणी में अग्रणी बनाना संगठन का साझा लक्ष्य है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, महामंत्री कुंदन परिहार, मेयरगण, नगर आयुक्तगण, नगर पालिका अध्यक्षगण एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे.

