सीएम मान ने सलेरन डैम का किया उद्घाटन, पूर्व सरकारों को लिया आड़े हाथों

CM Bhagwant Mann : सलेरन डैम में इको-फ्रेंडली हाउट्स का उद्घाटन करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पंजाब के पर्यटन स्थलों का विकास करके रोजगार बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि अमृतसर, पटियाला और चिमरौड़ झील में फिल्म शूट और डेस्टिनेशन वेडिंग्स ने भी रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सलेरन डैम परियोजना हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों से मुकाबला करेगी।

सरकारों ने सरकारी संपत्तियों को बेचा

मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार ने 52 रेस्ट हाउस को पुनर्जीवित किया है, जो पहले खंडहर हो चुके थे और अब ₹1 करोड़ मासिक किराया उत्पन्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों ने सरकारी संपत्तियों को अपने मित्रों को कम कीमत पर बेचा, लेकिन वर्तमान सरकार ने उन संपत्तियों को वापस हासिल किया।

सलेरन डैम इको-टूरिज्म परियोजना का उद्घाटन

सलेरन डैम इको-टूरिज्म परियोजना का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा, “आज हमने सलेरन डैम इको-टूरिज्म परियोजना का उद्घाटन किया ताकि राज्य में पर्यटन ढांचे को और मजबूत किया जा सके। पहले चोहल डैम परियोजना सफलतापूर्वक चल रही है और यह नई पहल पर्यटकों के लिए एक और आकर्षक स्थल जोड़ेगी।

रोजगार से आय में होगा सुधार

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की लागत ₹2.80 करोड़ है और यह वार्षिक ₹18 लाख से अधिक का राजस्व उत्पन्न करेगी। “यह परियोजना क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देगी, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सृजित करेगी और उनकी आय में सुधार करेगी।

पर्यटनियों के ठहरने के लिए चार इको हाउस

परियोजना के तहत बनाए गए सुविधाओं के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, “बच्चों के लिए 16,000 वर्ग फुट में एक विशेष खेल का मैदान बनाया गया है, जिसमें मल्टी-प्ले स्टेशन और अन्य मनोरंजक गतिविधियां शामिल हैं। चार इको हाउस पर्यटनियों के ठहरने के लिए बनाए गए हैं और 80 लोगों के बैठने की क्षमता वाला कैफेटेरिया भी बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सलेरन डैम के मनोरम दृश्य देखने के लिए एक बड़ा एम्फीथिएटर भी विकसित किया गया है। उन्होंने कहा, “यह परियोजना पंजाब में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित होगी।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास

मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता के दृष्टिकोण से विकसित की गई है। “पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन और मनोरंजन ढांचा बनाया गया है, जिससे पारिस्थितिक संतुलन बना रहे।” उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार कंडी क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इन क्षेत्रों में अत्यधिक संभावनाएं हैं और इन्हें विश्वभर से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आदर्श पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है।

पूर्व में इन क्षेत्रों की अनदेखी किए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा, “लगातार राज्य सरकारों की उपेक्षा के कारण ये क्षेत्र विकास प्रक्रिया में नजरअंदाज रहे। उन्होंने कहा कि सरकार अब इन क्षेत्रों की अप्रयुक्त पर्यटन क्षमता का लाभ उठा रही है, जो प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध हैं। “राज्य में पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए पूरे क्षेत्र का विकास किया जा रहा है।

क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है और यह देशभर और विदेशों से पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है। “इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है, क्योंकि यह लोगों के जीवन को बदलने में मदद करेगा।

क्षेत्र का आधारभूत ढांचा

भविष्य में विश्वास व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “वह दिन दूर नहीं जब इस क्षेत्र का आधारभूत ढांचा सुधारने के बाद यह प्रमुख पर्यटन स्थल बन जाएगा। ये क्षेत्र पंजाब को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने में सहायक होंगे।

पर्यटन ढांचे को पुनर्जीवित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य सरकार ने 75 परित्यक्त रेस्ट हाउस को पुनर्जीवित किया है, जो अब लगभग ₹1 करोड़ का राजस्व उत्पन्न कर रहे हैं।

सार्वजनिक सुविधा के लिए रेस्टोरेंट

ऐसे और परियोजनाएं आने वाले दिनों में शुरू की जाएंगी ताकि लोगों को लाभ मिल सके और प्रकृति प्रेमियों व साहसिक खेल प्रेमियों को आकर्षित किया जा सके। नदियों के किनारे सार्वजनिक सुविधा के लिए रेस्टोरेंट भी विकसित किए जा रहे हैं, जबकि पहले इन संपत्तियों को सत्ता में बैठे लोगों के करीबी को बेच दिया जाता था।

श्री गुरु तेग बहादुर जी का सर्वोच्च बलिदान

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि मुख्य उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र को विकसित करके मजबूती प्रदान करना है। उन्होंने कहा, “पंजाब की टेब्लो, जिसमें श्री गुरु तेग बहादुर जी के सर्वोच्च बलिदान को दर्शाया गया है, गणतंत्र दिवस परेड में नई दिल्ली में शामिल होगा।

सड़क सुरक्षा बल जैसी पहलों की शुरुआत

सरकार के व्यापक शासन एजेंडे को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “2022 में पद संभालने के पहले दिन से हमारी सरकार लोगों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना, मुफ्त बिजली, आम आदमी क्लीनिक, शिक्षा सुधार, टेल एंड्स में पानी, ग्रामीण सड़कों का निर्माण और सड़क सुरक्षा बल जैसी पहलों की शुरुआत की गई है।

हर महिला को ₹1,000 देने का वादा

कल्याण संबंधी प्रतिबद्धताओं के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य सरकार आगामी बजट में प्रावधान करके हर महिला को ₹1,000 देने का वादा पूरा करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार आगामी केंद्रीय बजट में पंजाब को विशेष पैकेज देगी, कहते हुए, “हर क्षेत्र में पंजाब का योगदान राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है।

पंजाब में बागवानी को बढ़ावा

आर्थिक और कृषि पहलों के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब सरकार ने जापानी कंपनी JICA के साथ साझेदारी की है, जो पंजाब में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए ₹1,300 करोड़ का निवेश करेगी। इससे बहुमूल्य भूमिगत जल की बचत होगी और फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

गैंगस्टरों की तोड़ी कमर

कानून और व्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने कहा, “यह विडंबना है कि जो लोग गैंस्टरों को संरक्षण देते थे, अब कानून और व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं।” उन्होंने कहा कि सरकार ने ‘युद्ध नशों विरूध’ और ‘गैंगस्टरों ते वार’ जैसी अभियान शुरू किए हैं ताकि मादक पदार्थ तस्करों और गैंगस्टरों की रीढ़ तोड़ी जा सके। “हम सामाजिक बुराइयों को खत्म करने और एक शांतिपूर्ण, प्रगतिशील और रंगला पंजाब बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

कल्याण के लिए निरंतर प्रयास

मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमा पर एंटी-ड्रोन तकनीक लागू की गई है और यह मादक पदार्थ और हथियारों के प्रवाह को रोकने में प्रभावी साबित हो रही है। हमारा उद्देश्य सीमापार आतंकवाद और नार्को-आतंकवाद को रोकना है। पंजाब इस तकनीक को अपनाने वाला पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

राज्य की प्रगति और लोगों की समृद्धि

उन्होंने कहा कि जनता के अनुकूल योजनाओं को लागू किया जा रहा है, जिसमें फंड की बर्बादी को रोका जा रहा है और सार्वजनिक धन का सही उपयोग किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य राज्य की प्रगति और लोगों की समृद्धि सुनिश्चित करना है, भगवंत सिंह मान ने कहा, साथ ही उन्होंने कहा, केंद्र सभी रोके गए फंड जारी करे, तो पंजाब में विकास और तेजी से हो सकता है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

