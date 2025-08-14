Cloud Burst in Chashoti : जम्मू के किश्तवाड़ के चशोती में फटा बादल,10 लोगों की मौत की आशंका जम्मू के किश्तवाड़ के चशोती इलाके में बादल फट गया. इस घटना से भारी नुकसान होने की आंशका जताई जा रही है. मौके राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है. बादल फटने से इलाके में बाढ़ आ गई. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि वहां सभी बचाव दल पहुंच गए हैं. वे वहां काम कर रहे हैं और जो भी सहयोग और सहायता आवश्यक है.

उन्होंने कहा कि वह सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. हम सभी एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं. यदि किसी मरीज़ को इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में भर्ती कराना पड़े तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी. हेलीकॉप्टर के लिए मौसम अनुकूल नहीं हैं.

उपराज्यपाल कार्यालय ने ट्वीट किया है. कहा गया है कि चोसिटी किश्तवाड़ में बादल फटने से व्यथित हूं. शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. सिविल, पुलिस, सेना, NDRF और SDRF अधिकारियों को बचाव एवं राहत अभियान को और तेज़ करने और प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए.

तेज हवाओं और हल्की बौछारें हो सकती हैं

आपको बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 – 6 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर मध्यम भारी होने की संभावना जताई जा रही है. इसमें कुपवाड़ा, बारामूला, बांदीपोरा, श्रीनगर, गांदरबल के कुछ स्थानों, बडगाम, पुंछ, राजौरी, रियासी, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाकों, काजीगुंड-बनिहाल- शामिल है. दरअसल, कुछ संवेदनशील स्थानों और पहाड़ी इलाकों में बादल फटने से पत्थर गिरने की संंभावना है.

