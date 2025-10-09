Madhya Pradesh

मध्य प्रदेश में बच्चों के इलाज पर CM मोहन यादव की नजर, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और उच्चस्तरीय जांच के आदेश

Ajay Yadav9 October 2025 - 12:49 PM
Mohan Yadav :
मध्य प्रदेश में बच्चों के इलाज पर CM मोहन यादव की नजर, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और उच्चस्तरीय जांच के आदेश

  • सीएम ने अस्पतालों का हाल जाना
  • बच्चों का इलाज सरकार करेगी
  • दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
  • तीन अधिकारी निलंबित किए गए
  • परिवारों को मदद दी जाएगी

Mohan Yadav : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज नागपुर के विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी लेंगे और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे, सीएम ने कहा है कि सरकार हर कदम पर प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है. अस्पताल में भर्ती सभी बच्चों का इलाज पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकार द्वारा कराया जाएगा. साथ ही, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

राज्य सरकार जनता के सुख-दुख में साथ

वर्तमान में छिंदवाड़ा के चार बच्चे नागपुर के एम्स, न्यू हेल्थ सिटी हॉस्पिटल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) में भर्ती है. इनमें से दो बच्चे एम्स नागपुर में, एक न्यू हेल्थ सिटी हॉस्पिटल और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में इलाजाधीन है. सीएम ने कहा कि सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. राज्य सरकार हमेशा जनता के सुख-दुख में साथ खड़ी है ताकि कोई व्यक्ति असहाय महसूस न करे.

तीन अधिकारियों को निलंबित किया गया

घटना से प्रभावित परिवार को सभी प्रकार की सरकारी सहायता तत्परता से प्रदान की जाएगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसी दुर्घटनाएं फिर न हों. साथ ही उन्होंने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने के आदेश भी जारी किए हैं.

वहीं सरकार ने गंभीर कार्रवाई करते हुए तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. उप औषधि नियंत्रक-नियंत्रण प्राधिकारी, औषधि प्रशासन भोपाल शोभित कोष्टा, औषधि निरीक्षक जबलपुर शरद जैन और औषधि निरीक्षक छिंदवाड़ा गौरव शर्मा को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही, फूड एंड ड्रग कंट्रोलर को भी स्थानांतरित कर दिया गया है.

