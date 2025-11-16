Chandigarh : पंजाब सरकार की ओर से गुरु नगरी श्री आनंदपुर साहिब में धन्न धन्न श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी शताब्दी समारोहों की तैयारियाँ तेज़ी से चल रही हैं. इस संबंध में कैबिनेट मंत्री श्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ ने निरीक्षण करते हुए बताया कि क्षेत्र में इस स्तर के विकास कार्य पहले कभी नहीं हुए और अब युद्ध स्तर पर जारी हैं.

127 किलोमीटर आंतरिक सड़कों का नवीनीकरण

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि श्री आनंदपुर साहिब को जोड़ने वाली 317 किलोमीटर सड़कों को 100 करोड़ रुपये की लागत से अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं की आवाजाही पूरी तरह सुगम होगी. इसके साथ ही शहर की आंतरिक 127 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण 49.32 करोड़ रुपये से किया जा रहा है.

ऊर्जा कुशल तकनीक और 750 नए पोल लगाए गए

उन्होंने बताया कि शहर में तकनीकी सुधारों पर भी विशेष ज़ोर दिया गया है. ऊर्जा-कुशल तकनीक के साथ 750 नए पोल लगाए गए हैं, जो कम बिजली खपत के साथ अधिक रोशनी देंगे और श्री आनंदपुर साहिब को “व्हाइट सिटी” के रूप में नई पहचान देंगे.

“कई चरणों में चल रहा नवीनीकरण का काम”

मंत्री ने कहा कि गुरु नगरी को आने वाली सभी मुख्य सड़कों के नवीनीकरण का काम विभिन्न चरणों में चल रहा है. श्री आनंदपुर साहिब–गढ़शंकर मार्ग का 13 करोड़ रुपये की लागत से कार्य प्रगति पर है, जो एक महत्वपूर्ण लिंक रोड है.

टेंट सिटी का निर्माण पूरा

शहीदी शताब्दी समारोहों के लिए लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था हेतु पंजाब सरकार ने बड़े स्तर पर सुविधाएँ उपलब्ध करवाई हैं. टेंट सिटी का निर्माण पूरा हो चुका है, जहाँ सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी. इसकी ऑनलाइन बुकिंग पूरी तरह मुफ्त रहेगी, ताकि हर श्रद्धालु आसानी से अपनी यात्रा की योजना बना सके.

24 नवंबर को विशेष पंजाब विधानसभा सत्र

इस पवित्र अवसर पर चार अलौकिक नगर कीर्तन भी सजाए जाएंगे, जिनकी अगुवाई संत महापुरुष करेंगे. राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन श्रद्धालुओं की सेवा के लिए हर संभव सुविधा उपलब्ध करवा रहा है. इसके साथ ही 24 नवंबर को होने वाला विशेष पंजाब विधानसभा सत्र भी नवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित होगा. हरभजन सिंह ई.टी.ओ ने विधानसभा सत्र से जुड़े कार्यों का मौके पर निरीक्षण किया और बताया कि सभी कार्य समय पर पूरे किए जा रहे हैं.

पंजाब सरकार का प्रयास है कि गुरु नगरी श्री आनंदपुर साहिब में होने वाले इन ऐतिहासिक आयोजनों के दौरान हर श्रद्धालु को पूरी सुविधा, सुरक्षा और रूहानी अनुभव प्राप्त हो.

