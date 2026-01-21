बड़ी ख़बरराष्ट्रीय

3 फरवरी से आम जनता के लिए खुलेगा अमृत उद्यान, जानें समय और नियम

Shanti Kumari21 January 2026 - 2:54 PM
Amrit Udyan

Amrit Udyan : राष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति भवन का प्रसिद्ध अमृत उद्यान इस साल 3 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक आम जनता के लिए खुला रहेगा. हर साल देश‑विदेश से बड़ी संख्या में  पर्यटक रंग-बिरंगे फूलों और खूबसूरत लैंडस्केप से सजे उद्यान की भव्यता को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं.

खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक

उद्यान सप्ताह में छह दिन पर्यटकों के लिए खुला रहेगा. खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित किया गया है, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5:15 बजे तक ही होगा. रखरखाव कार्य के चलते हर मंगलवार को उद्यान बंद रहेगा. इसके अलावा 4 मार्च (होली) के दिन भी आगंतुकों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.

वेबसाइट से टिकट लें

बता दें कि राष्ट्रपति भवन ने स्पष्ट किया है कि अमृत उद्यान में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क है. इच्छुक आगंतुक राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर टीकट बुक कर सकते हैं.

सभी आगंतुकों का प्रवेश और निकास केवल गेट नंबर 35 से ही किया जाएगा. पर्यटकों की सुविधा के लिए केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 35 तक शटल बस सेवा की व्यवस्था भी की गई है.

