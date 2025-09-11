Punjab

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, बिजली और पानी की आपूर्ति 100% बहाल : कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस

Ajay Yadav11 September 2025 - 11:59 AM
2 minutes read
  • आनंदपुर साहिब में सेवाएं पूरी तरह बहाल
  • सड़क, बिजली और पानी आपूर्ति बहाल हुई
  • फॉगिंग से स्वच्छता का काम किया गया
  • टूटा पुल मजबूत पुल से बदला जाएगा
  • प्रभावितों को मुआवजे की तैयारी हुई

Punjab News : पंजाब के शिक्षा तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने आज घोषणा की कि उनके विधानसभा क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब के सभी बाढ़ प्रभावित गांवों में 100% सड़क संपर्क, बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल कर दी गई है, ताकि लोगों को राहत मिल सके. उन्होंने बताया कि सिंहपुर-पलासी गांवों के निवासी अब बाढ़ का पानी कम होने के बाद राहत शिविरों से अपने घरों की ओर लौटना शुरू हो गए हैं.

मंत्री हरजोत सिंह बैंस, जो कई दिनों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वयं जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं, ने कहा कि हरसा बेला, पट्टी दुलची और बेला शिव सिंह जैसे गांव, जो बाढ़ के पानी से कट गए थे, अब फिर से जोड़े जा रहे हैं, उन्होंने बताया कि कल 90% कार्य पूरा कर लिया गया था, लेकिन रात में कुछ तकनीकी कारणों से देर हुई. हालांकि, उन्होंने पुष्टि की कि आज कुछ ही घंटों में यह कार्य पूरी तरह से पूरा कर लिया जाएगा.

100% बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल

मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि सिंहपुर-पलासी के घरों में व्यापक स्तर पर फॉगिंग और कीटाणुनाशक का छिड़काव किया गया है और प्रशासन स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत है, उन्होंने कहा कि 100% बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है, जिसमें बिजली के खंभे, तार और ट्रांसफार्मर की मरम्मत कर उन्हें कार्यशील बना दिया गया है. इसी प्रकार, 100% पानी की आपूर्ति भी बहाल कर दी गई है, जिसमें जलपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग ने एनडीआरएफ नौकाओं की मदद से पाइपलाइन को फिर से जोड़ा है.

मुआवजा रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी

हरजोत सिंह बैंस ने आगे घोषणा की कि बेला धियानी का टूटा हुआ लकड़ी का पुल अब एक मजबूत, मोटरेबल पुल से बदला जाएगा, जिससे लंबे समय तक सुरक्षा और बेहतर संपर्क सुनिश्चित होगा, उन्होंने यह भी बताया कि राजस्व विभाग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष गिरदावरी अभ्यास सक्रिय रूप से कर रहा है, जो आने वाले दिनों में पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने के लिए रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी.

स्वयंसेवकों और पंचायत का सराहनीय प्रयास

यह उल्लेखनीय है कि बीते कई हफ्तों से कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस लगातार अपने क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और प्रशासन के साथ जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उन्होंने आप स्वयंसेवकों, पंचायत सदस्यों, सरपंचों और युवा क्लबों के समर्पित प्रयासों की भी सराहना की, जिन्होंने इस संकट के दौरान उनके साथ मिलकर काम किया.

खाद्य सामग्री की नियमित आपूर्ति जारी

मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि चिकित्सा दल और पशुपालन विभाग सक्रिय रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जबकि पशुओं के लिए विशेष टीकाकरण अभियान भी चल रहा है. पशुओं की उचित देखभाल के लिए अब तक 10 ट्रक चारे का वितरण किया जा चुका है और प्रभावित परिवारों को खाद्य सामग्री व अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है.

आभार व्यक्त करते हुए मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, मैं दिल से उन सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने पंजाब के लोगों, विशेषकर मेरे क्षेत्र के लोगों का इस प्राकृतिक आपदा के कठिन दिनों में सहयोग और समर्थन किया.

