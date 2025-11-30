Haryana

उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि बने NIT कुरुक्षेत्र के 20वें दीक्षांत समारोह में, मुख्यमंत्री ने गर्व जताया

फटाफट पढ़ें:

  • सी. पी. राधाकृष्णन बने मुख्य अतिथि
  • राज्यपाल और सीएम समारोह में मौजूद
  • विद्यार्थियों को दी गई शुभकामनाएं
  • एनआईटी कुरुक्षेत्र तैयार करता प्रतिभाएँ
  • हरियाणा में संस्थानों की संख्या बढ़ी

Haryana News : भारत के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने रविवार को एनआईटी कुरुक्षेत्र के 20वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया. इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उपस्थित रहे.

कुरुक्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित करते हुए सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन और हरियाणा के राज्यपाल प्रो. असीम कुमार घोष का पावन कुरुक्षेत्र धरा पर स्वागत और अभिनंदन किया.

कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री ने गर्व जताया

कुरुक्षेत्र में आयोजित 20वें दीक्षांत समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है. मुख्यमंत्री ने डिग्री और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं भी दीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि एनआईटी संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी एवं इंजीनियरिंग प्रतिभाओं को तैयार करने वाला एक प्रमुख केंद्र है, उन्होंने विश्वास जताया कि यहां से निकलने वाले छात्र विश्वभर में अपनी मेहनत और कौशल का परचम लहराएंगे.

हरियाणा में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं, उन्होंने कहा कि 2014 से पहले राज्य में सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थानों की संख्या केवल 29 थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हरियाणा में सरकारी तकनीकी शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है, उन्होंने बताया कि NIT जैसे संस्थान नई प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार में निरंतर सहयोग प्रदान कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की.

