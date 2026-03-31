Uttar Pradeshशिक्षा

सीतापुर के रजत कुमार शुक्ल बने वाणिज्य कर अधिकारी, पिता करते हैं चौकीदारी

Shanti Kumari31 March 2026 - 4:51 PM
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UP PCS Result

UP PCS Result : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा (पीसीएस)-2024 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में सीतापुर के रजत कुमार शुक्ल ने 103वीं रैंक हासिल कर वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं।

रजत कुमार शुक्ल की उपलब्धि

रजत कुमार शुक्ल अटरिया के अहेवा गांव के निवासी हैं और वर्तमान में रेलवे में टीटीई के पद पर झांसी में तैनात हैं। उनके पिता अनिल शुक्ल लखनऊ में एक फैक्ट्री में चौकीदार हैं। रजत ने बताया कि नौकरी के साथ ही उन्होंने रोजाना पांच-छह घंटे पढ़ाई की और पहले प्रयास में ही यह सफलता हासिल की।

पीसीएस-2024 परीक्षा प्रक्रिया

पीसीएस-2024 प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर 2024 को राज्य के 75 जिलों में 1331 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें 5.76 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। मुख्य परीक्षा का परिणाम 4 फरवरी 2026 को घोषित किया गया था।

इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 947 रिक्तियों के लिए चयन किया गया। 24 प्रकार के पदों में से 60 रिक्तियों पर केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन हुआ, जबकि शेष 887 पदों के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों का परिणाम महत्वपूर्ण था। साक्षात्कार के लिए 2,719 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें से 21 अनुपस्थित रहे। साक्षात्कार 26 फरवरी से 23 मार्च तक संपन्न हुआ और नौ दिन बाद 29 मार्च को अंतिम परिणाम घोषित किया गया।

टॉपर्स और महिला अभ्यर्थियों का दबदबा

प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा में नेहा पांचाल ने टॉप किया, दूसरे स्थान पर अनन्या त्रिवेदी और तीसरे स्थान पर अभय प्रताप सिंह रहे। कुल 24 प्रकार के 947 पदों के सापेक्ष 932 अभ्यर्थियों को अंतिम सफलता मिली।

टॉप टेन सूची में लड़कियों का दबदबा रहा, जिसमें छह महिलाएं और चार पुरुष शामिल हैं। टॉप 20 अभ्यर्थियों में 13 महिलाएं और सात पुरुष हैं, जबकि पिछली पीसीएस-2023 में टॉप 10 में आठ पुरुष और केवल दो महिलाएं थीं।

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Shanti Kumari31 March 2026 - 4:51 PM
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