राष्ट्रीय

2025 की वो घटनाएं जो पूरे देश को हिला कर रख गईं : महाकुंभ, आतंकी हमले और सनसनीखेज हत्याकांड

Ajay Yadav31 December 2025 - 1:28 PM
4 minutes read
Memorable Moments 2025 :
2025 की वो घटनाएं जो पूरे देश को हिला कर रख गईं : महाकुंभ, आतंकी हमले और सनसनीखेज हत्याकांड

Memorable Moments 2025 : 2025 का आज आखिरी दिन है, और यह साल कई यादगार पल लेकर आया. साल की शुरुआत में देश प्रयागराज महाकुंभ के रंगों में रंगा रहा. लेकिन मध्य में पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया. इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर कार्रवाई कर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा.

भारत में इस बार 13 जनवरी से 26 फरवरी तक हुए महाकुंभ में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जो दशकों में एक बार ही देखने को मिलती है. रिकॉर्ड संख्या में लोग इस अद्भुत आयोजन में शामिल हुए. महाकुंभ में कई गुरु, बाबा और साधु भी मौजूद थे, जिनके पास खास सिद्धियां थीं. इसके अलावा, इस आयोजन में कई ऐसी घटनांए हुईं, जो आम लोगों के लिए असाधारण थी, जैसे आईआईटी छोड़कर सन्यांस लेने वाला युवक या विदेशियों के लिए आश्रम बनाकर रहना. महाकुंभ में ऐसी कई चौंकाने वाले दृश्य देखने को मिले.

नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़

वहीं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस साल 15 फरवरी को अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी और 15 लोग घायल हुए थे. यह घटना तब हुई थी, जब दिल्ली से महाकुंभ के लिए जाने वाली ट्रेनों में लगातार भीड़ बढ़ रही थी. जल्दबाजी में ट्रेन पकड़ने के लिए बहुत से यात्री अपने सिर पर समान लेकर चल रहे थे, जिससे फुटओवर ब्रिज पर आवाजाही में काफी दिक्कत आ रही थी. इसी दौरान, एक यात्री के सिर से भारी सामान गिरा, जिससे नीचे की सीढ़ियों पर अचानक दबाव बन गया और यात्री एक-दूसरे पर गिरने लगे. यह भगदड़ सीढ़ियों तक ही सीमित रही, लेकिन इससे भारी नुकसान हुआ.

शव को ड्रम में भरकर सील किया

लंदन के एक मॉल में काम करने वाले सौरभ राजपूत पूर्व में नेवी मर्चेंट में भी रहे थे. लंदन से 24 फरवरी 2025 को मेरठ अपने घर ब्रह्मपुरी आए सौरभ ने 25 फरवरी को बेटी पीहू का जन्मदिन और 27 फरवरी को पत्नी मुस्कान रस्तोगी का जन्मदिन मनाया था. इसके बाद तीन मार्च की रात उनकी हत्या कर दी गई. जब घटना का खुलासा हुआ तो पता चला कि सौरभ की ही पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर उनकी हत्या की थी. मुस्कान ने सौरभ के सीने में चाकू घोंपकर और छुरी से गर्दन काटकर उसकी हत्या की थी. इसके बाद दोनों ने शव के टुकड़े किए और उन्हें प्लास्टिक के नीले ड्रम में भरकर दिया. इतना ही नहीं इस ड्रम को सीमेंट के घोल से सील कर दिया.

वारदात के बाद 5 मार्च को दोनों घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश के कसोल चले गए. 17 मार्च को दोनों मेरठ लौट कर आए और 18 मार्च को इस बहुचर्चित हत्याकांड का खुलासा हुआ. 19 मार्च को ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया, तब से दोनों जेल में बंद हैं.

पहलगाम आतंकी हमला

वहीं, जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में हुए भयावह आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. हमले में 26 लोगों की मौत हो हुई. इस कायराना हमले में 17 लोग घायल भी हुए हैं. इस हमले के शिकार हुए अधिकतर लोग पर्यटक थे, जो अपने परिवारों के साथ बायसरन घूमने आए थे. बता दें कि 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद सबसे बड़ा हमला था. इस पूरी घटना में एक तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल रही. इसमें एक नवविवाहित पत्नी आतंकी हमले में जान गंवाने वाले अपने पति के शव के पास बैठी रो रही है. सामने आया था कि यह तस्वीर आतंकी हमले में मारे गए नौसेना के अधिकारी विनय नरवाल और उनके शव के पास बैठी उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल की थी.

राजा रघुवंशी हत्याकांड

मध्य प्रदेश के इंदौर के 30 वर्षीय राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी शादी के 12 दिन बाद मई में हनीमून के लिए मेघालय गए थे, वहां से दोनों लापता हो गए. इस घटना के बाद मध्य प्रदेश और मेघालय पुलिस ने जांच शुरू की और देशभर में तलाशी अभियान चलाया. कुछ समय बाद शव पूर्वी खासी हिल्स के वेइसाडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में क्षत-विक्षत हालत में मिला. लगभग तीन हफ्ते बाद सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबा पर पकड़ा गया. जांच में पता चला कि सोनम का राज कुशवाहा के साथ प्रेम प्रसंग था और उसने शादी के बाद राजा की हत्या की साजिश राज के साथ मिलकर रची थी. हाल ही में पुलिस ने सोनम, राज और तीन अन्य हत्यारों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है.

अहमदाबाद विमान हादसा

12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या एआई 171 अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस हादसे में 270 लोग मारे गए, जिनमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रुपाणी भी थे. विमान सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन गैटविक जा रहा था, लेकिन टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन फेल हो गए और विमान लहराते हुए रिहायशी इलाके में गिरा. विमान जिस इमारत पर गिरा वह डॉक्टर हॉस्टल था, जिससे कई इंटर्न डॉक्टर भी मृतक हुए. विमान में कुल 242 यात्री थे, जिनमें से 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक शामिल थे. विमान के यात्रियों में से सिर्फ एक यात्री की जान बच सकी, जो विमान के क्रैश होते ही नीचे गिर गया था.

ये भी पढ़ें – हरियाणा में शिक्षकों को कुत्तों की निगरानी पर तैनात करने पर विवाद, अनुराग ढांडा ने BJP पर किया हमला

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav31 December 2025 - 1:28 PM
4 minutes read

Related Articles

Photo of सड़कों पर कुत्ते गिनेंगे या पढ़ाएंगे? आवारा कुत्तों की निगरानी में शिक्षकों को लगाने पर केजरीवाल का BJP पर निशाना

सड़कों पर कुत्ते गिनेंगे या पढ़ाएंगे? आवारा कुत्तों की निगरानी में शिक्षकों को लगाने पर केजरीवाल का BJP पर निशाना

30 December 2025 - 7:27 PM
Photo of प्रियंका गांधी के बेटे रेहान ने की सगाई, अवीवा बेग संग जल्द करेंगे शादी

प्रियंका गांधी के बेटे रेहान ने की सगाई, अवीवा बेग संग जल्द करेंगे शादी

30 December 2025 - 1:01 PM
Photo of त्रिपुरा के छात्र की देहरादून में निर्मम हत्या : केजरीवाल ने कहा, यह एक कलंकपूर्ण अपराध है

त्रिपुरा के छात्र की देहरादून में निर्मम हत्या : केजरीवाल ने कहा, यह एक कलंकपूर्ण अपराध है

29 December 2025 - 7:51 PM
Photo of सिगरेट लेने इंदौर भेजे थे विमान, धुलने के लिए कपड़े भेजते थे लदंन, जानिए पं. नेहरू के तमाम दिलचस्प किस्से

सिगरेट लेने इंदौर भेजे थे विमान, धुलने के लिए कपड़े भेजते थे लदंन, जानिए पं. नेहरू के तमाम दिलचस्प किस्से

29 December 2025 - 2:27 PM
Photo of दिल्ली-NCR समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट, AQI 400 पार

दिल्ली-NCR समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, 100 से ज्यादा ट्रेनें लेट, AQI 400 पार

29 December 2025 - 12:38 PM
Photo of बांग्लादेश के हालात पर AIMIM की चेतावनी, ISI-चीन की मौजूदगी पर जताई चिंता

बांग्लादेश के हालात पर AIMIM की चेतावनी, ISI-चीन की मौजूदगी पर जताई चिंता

29 December 2025 - 10:50 AM
Photo of उन्नाव रेप पीड़िता और आरोपी सेंगर के समर्थकों में झड़प, जंतर-मंतर पर हंगामा हुआ तेज

उन्नाव रेप पीड़िता और आरोपी सेंगर के समर्थकों में झड़प, जंतर-मंतर पर हंगामा हुआ तेज

28 December 2025 - 6:29 PM
Photo of दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, AQI 400 पार, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, AQI 400 पार, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

28 December 2025 - 1:41 PM
Photo of पीएम मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी वाली पोस्ट पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, RSS के लिए कही ये बात

पीएम मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी वाली पोस्ट पर दिग्विजय सिंह ने दी सफाई, RSS के लिए कही ये बात

28 December 2025 - 1:39 PM
Photo of सर्दियों में ताकत और ऊर्जा बढ़ाने वाला गोंद का लड्डू- जानें आसान रेसिपी

सर्दियों में ताकत और ऊर्जा बढ़ाने वाला गोंद का लड्डू- जानें आसान रेसिपी

28 December 2025 - 1:27 PM
Back to top button