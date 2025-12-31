Memorable Moments 2025 : 2025 का आज आखिरी दिन है, और यह साल कई यादगार पल लेकर आया. साल की शुरुआत में देश प्रयागराज महाकुंभ के रंगों में रंगा रहा. लेकिन मध्य में पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया. इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर कार्रवाई कर पूरी दुनिया का ध्यान खींचा.

भारत में इस बार 13 जनवरी से 26 फरवरी तक हुए महाकुंभ में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जो दशकों में एक बार ही देखने को मिलती है. रिकॉर्ड संख्या में लोग इस अद्भुत आयोजन में शामिल हुए. महाकुंभ में कई गुरु, बाबा और साधु भी मौजूद थे, जिनके पास खास सिद्धियां थीं. इसके अलावा, इस आयोजन में कई ऐसी घटनांए हुईं, जो आम लोगों के लिए असाधारण थी, जैसे आईआईटी छोड़कर सन्यांस लेने वाला युवक या विदेशियों के लिए आश्रम बनाकर रहना. महाकुंभ में ऐसी कई चौंकाने वाले दृश्य देखने को मिले.

नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़

वहीं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस साल 15 फरवरी को अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी और 15 लोग घायल हुए थे. यह घटना तब हुई थी, जब दिल्ली से महाकुंभ के लिए जाने वाली ट्रेनों में लगातार भीड़ बढ़ रही थी. जल्दबाजी में ट्रेन पकड़ने के लिए बहुत से यात्री अपने सिर पर समान लेकर चल रहे थे, जिससे फुटओवर ब्रिज पर आवाजाही में काफी दिक्कत आ रही थी. इसी दौरान, एक यात्री के सिर से भारी सामान गिरा, जिससे नीचे की सीढ़ियों पर अचानक दबाव बन गया और यात्री एक-दूसरे पर गिरने लगे. यह भगदड़ सीढ़ियों तक ही सीमित रही, लेकिन इससे भारी नुकसान हुआ.

शव को ड्रम में भरकर सील किया

लंदन के एक मॉल में काम करने वाले सौरभ राजपूत पूर्व में नेवी मर्चेंट में भी रहे थे. लंदन से 24 फरवरी 2025 को मेरठ अपने घर ब्रह्मपुरी आए सौरभ ने 25 फरवरी को बेटी पीहू का जन्मदिन और 27 फरवरी को पत्नी मुस्कान रस्तोगी का जन्मदिन मनाया था. इसके बाद तीन मार्च की रात उनकी हत्या कर दी गई. जब घटना का खुलासा हुआ तो पता चला कि सौरभ की ही पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर उनकी हत्या की थी. मुस्कान ने सौरभ के सीने में चाकू घोंपकर और छुरी से गर्दन काटकर उसकी हत्या की थी. इसके बाद दोनों ने शव के टुकड़े किए और उन्हें प्लास्टिक के नीले ड्रम में भरकर दिया. इतना ही नहीं इस ड्रम को सीमेंट के घोल से सील कर दिया.

वारदात के बाद 5 मार्च को दोनों घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश के कसोल चले गए. 17 मार्च को दोनों मेरठ लौट कर आए और 18 मार्च को इस बहुचर्चित हत्याकांड का खुलासा हुआ. 19 मार्च को ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया, तब से दोनों जेल में बंद हैं.

पहलगाम आतंकी हमला

वहीं, जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में हुए भयावह आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. हमले में 26 लोगों की मौत हो हुई. इस कायराना हमले में 17 लोग घायल भी हुए हैं. इस हमले के शिकार हुए अधिकतर लोग पर्यटक थे, जो अपने परिवारों के साथ बायसरन घूमने आए थे. बता दें कि 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद सबसे बड़ा हमला था. इस पूरी घटना में एक तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल रही. इसमें एक नवविवाहित पत्नी आतंकी हमले में जान गंवाने वाले अपने पति के शव के पास बैठी रो रही है. सामने आया था कि यह तस्वीर आतंकी हमले में मारे गए नौसेना के अधिकारी विनय नरवाल और उनके शव के पास बैठी उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल की थी.

राजा रघुवंशी हत्याकांड

मध्य प्रदेश के इंदौर के 30 वर्षीय राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी शादी के 12 दिन बाद मई में हनीमून के लिए मेघालय गए थे, वहां से दोनों लापता हो गए. इस घटना के बाद मध्य प्रदेश और मेघालय पुलिस ने जांच शुरू की और देशभर में तलाशी अभियान चलाया. कुछ समय बाद शव पूर्वी खासी हिल्स के वेइसाडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में क्षत-विक्षत हालत में मिला. लगभग तीन हफ्ते बाद सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबा पर पकड़ा गया. जांच में पता चला कि सोनम का राज कुशवाहा के साथ प्रेम प्रसंग था और उसने शादी के बाद राजा की हत्या की साजिश राज के साथ मिलकर रची थी. हाल ही में पुलिस ने सोनम, राज और तीन अन्य हत्यारों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है.

अहमदाबाद विमान हादसा

12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या एआई 171 अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई. इस हादसे में 270 लोग मारे गए, जिनमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रुपाणी भी थे. विमान सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन गैटविक जा रहा था, लेकिन टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन फेल हो गए और विमान लहराते हुए रिहायशी इलाके में गिरा. विमान जिस इमारत पर गिरा वह डॉक्टर हॉस्टल था, जिससे कई इंटर्न डॉक्टर भी मृतक हुए. विमान में कुल 242 यात्री थे, जिनमें से 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 1 कनाडाई और 7 पुर्तगाली नागरिक शामिल थे. विमान के यात्रियों में से सिर्फ एक यात्री की जान बच सकी, जो विमान के क्रैश होते ही नीचे गिर गया था.

