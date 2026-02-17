Chhattisgarhक्राइमराज्य

सुकमा में सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी, 22 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

Shanti Kumari17 February 2026 - 5:36 PM
1 minute read
Sukma Naxal Surrender

Sukma Naxal Surrender: नक्सल मुक्त भारत अभियान में सुरक्षाबलों को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से बड़ी सफलता मिली है। जिले में कुल 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। यह आत्मसमर्पण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित शाह और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।

आत्मसमर्पण के पीछे के कारण

प्रशासन के अनुसार, सरकार की पुनर्वास नीति, बेहतर जीवन की संभावनाएं और क्षेत्र में विकास कार्यों का विस्तार देखकर नक्सलियों ने हथियार छोड़ने और समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। आत्मसमर्पण करने वालों को नियमानुसार पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

सुरक्षाबलों और प्रशासनिक अधिकारियों ने इसे नक्सल मुक्त भारत अभियान में एक मजबूत कदम बताया। उनका कहना है कि आने वाले समय में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति, विकास और विश्वास का माहौल और मजबूत किया जाएगा।

सुरक्षाबलों की भूमिका

इस बड़ी सफलता में जिला रिजर्व गार्ड, जिला पुलिस बल, क्षेत्रीय फील्ड टीम, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और कोबरा बटालियन की अहम भूमिका रही। लंबी समय से चल रहे सघन तलाशी और घेराबंदी अभियानों ने नक्सली संगठनों पर लगातार दबाव बनाए रखा, जिससे आत्मसमर्पण संभव हो पाया।

ये भी पढ़ें – बांग्लादेश में नया अध्याय शुरु, तारिक रहमान बने PM, कैबिनेट में दो अल्पसंख्यक नेताओं को भी मिला स्थान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari17 February 2026 - 5:36 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of लखनऊ में कांग्रेस का विधानसभा घेराव, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला

लखनऊ में कांग्रेस का विधानसभा घेराव, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला

17 February 2026 - 4:10 PM
Photo of हरियाणा विधानसभा का आगामी बजट सत्र 20 फरवरी से होगा शुरु, CM सैनी ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

हरियाणा विधानसभा का आगामी बजट सत्र 20 फरवरी से होगा शुरु, CM सैनी ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

17 February 2026 - 3:11 PM
Photo of विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया

17 February 2026 - 2:48 PM
Photo of ACB की देशव्यापी रेड से मचा हड़कंप, जल जीवन मिशन घोटाला मामले की जांच में नए खुलासे संभव

ACB की देशव्यापी रेड से मचा हड़कंप, जल जीवन मिशन घोटाला मामले की जांच में नए खुलासे संभव

17 February 2026 - 2:33 PM
Photo of इंदौर में शादी से इंकार पर युवक ने एमबीए छात्रा की हत्या की, आरोपी गिरफ्तार

इंदौर में शादी से इंकार पर युवक ने एमबीए छात्रा की हत्या की, आरोपी गिरफ्तार

17 February 2026 - 1:13 PM
Photo of शादी के 5 महीने बाद खौफनाक अंत, सीए पति ने गर्भवती डिप्टी मैनेजर पत्नी की कैंची घोंपकर की हत्या  

शादी के 5 महीने बाद खौफनाक अंत, सीए पति ने गर्भवती डिप्टी मैनेजर पत्नी की कैंची घोंपकर की हत्या  

17 February 2026 - 1:11 PM
Photo of अजित पवार की मौत के बाद जल्दबाजी में दिए गए अल्पसंख्यक स्कूलों के दर्जे पर CM फडणवीस ने लगाई रोक

अजित पवार की मौत के बाद जल्दबाजी में दिए गए अल्पसंख्यक स्कूलों के दर्जे पर CM फडणवीस ने लगाई रोक

17 February 2026 - 12:44 PM
Photo of शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस का फर्जी स्कूल के खिलाफ बड़ा एक्शन, मान्यता वापस लेने और अन्य कार्रवाई शुरू

शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस का फर्जी स्कूल के खिलाफ बड़ा एक्शन, मान्यता वापस लेने और अन्य कार्रवाई शुरू

17 February 2026 - 11:58 AM
Photo of बिहार में खुले में मांस बिक्री पर रोक, दुकानों पर पर्दा या काला शीशा लगाना अनिवार्य

बिहार में खुले में मांस बिक्री पर रोक, दुकानों पर पर्दा या काला शीशा लगाना अनिवार्य

17 February 2026 - 11:49 AM
Photo of गैंगस्टरां ते वार’ के 27वें दिन पंजाब पुलिस ने 516 स्थानों पर की छापेमारी, 181 व्यक्ति गिरफ्तार

गैंगस्टरां ते वार’ के 27वें दिन पंजाब पुलिस ने 516 स्थानों पर की छापेमारी, 181 व्यक्ति गिरफ्तार

17 February 2026 - 11:40 AM
Back to top button