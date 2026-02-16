UP News : उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. पेट्रोल पंप के पास लगाया जा रहा एक ऊंचा खंभा अचानक एक कार पर गिर पड़ा, जिससे समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता की मौत हो गई. यह हादसा शहर के व्यस्त बाजार इलाके में हुआ, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. जानकारी के मुताबिक, लाल बहादुर यादव निजी काम से बाबूगंज से प्रतापगढ़ शहर की ओर कार से जा रहे थे. दुर्घटना उनके घर से महज करीब 500 मीटर की दूरी पर हुई.

मिली जानकारी के अनुसार पेट्रोल पंप के सामने भारत पेट्रोलियम का करीब 65 फुट ऊंचा खंभा क्रेन की मदद से लगाया जा रहा था. खंभे का वजन करीब 40 क्विंटल था. खंभा लगाते समय अचानक क्रेन का पट्टा टूट गया, जिसकी वजह से भारी ढांचा सीधे लाल बहादुर यादव की गाड़ी पर गिर गया.

स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे

हादसे के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, कार का दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला. उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था और संभावित लापरवाही की जांच की जा रही है.

बता दें कि लाल बहादुर यादव पेशे से लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश (PWD) के ठेकेदार थे और उनके पास देसी शराब की दुकान का ठेका भी था, उन्होंने अंतु नगर पंचायत के चुनाव में दो बार किस्मत आजमाई, लेकिन दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

