Uttar Pradeshराज्य

प्रतापगढ़ में अमेठी-प्रतापगढ़ हाईवे पर दर्दनाक हादसा: कार पर गिरा भारत पेट्रोलियम का पोलबोर्ड, सपा नेता की मौत

Ajay Yadav16 February 2026 - 9:56 AM
1 minute read
UP News :
प्रतापगढ़ में अमेठी-प्रतापगढ़ हाईवे पर दर्दनाक हादसा: कार पर गिरा भारत पेट्रोलियम का पोलबोर्ड, सपा नेता की मौत

UP News : उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में रविवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. पेट्रोल पंप के पास लगाया जा रहा एक ऊंचा खंभा अचानक एक कार पर गिर पड़ा, जिससे समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता की मौत हो गई. यह हादसा शहर के व्यस्त बाजार इलाके में हुआ, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. जानकारी के मुताबिक, लाल बहादुर यादव निजी काम से बाबूगंज से प्रतापगढ़ शहर की ओर कार से जा रहे थे. दुर्घटना उनके घर से महज करीब 500 मीटर की दूरी पर हुई.

मिली जानकारी के अनुसार पेट्रोल पंप के सामने भारत पेट्रोलियम का करीब 65 फुट ऊंचा खंभा क्रेन की मदद से लगाया जा रहा था. खंभे का वजन करीब 40 क्विंटल था. खंभा लगाते समय अचानक क्रेन का पट्टा टूट गया, जिसकी वजह से भारी ढांचा सीधे लाल बहादुर यादव की गाड़ी पर गिर गया.

स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे

हादसे के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, कार का दरवाजा तोड़कर उन्हें बाहर निकाला. उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था और संभावित लापरवाही की जांच की जा रही है.

बता दें कि लाल बहादुर यादव पेशे से लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश (PWD) के ठेकेदार थे और उनके पास देसी शराब की दुकान का ठेका भी था, उन्होंने अंतु नगर पंचायत के चुनाव में दो बार किस्मत आजमाई, लेकिन दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

ये भी पढ़ें- Ration Card : मोदी सरकार का बड़ा फैसला, राशन की जगह अब सीधे अकाउंट में आएंगे पैसे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav16 February 2026 - 9:56 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of दिल्ली-NCR में फिर बदलेगा मौसम, 18 फरवरी को बारिश, तापमान में आएगी गिरावट

दिल्ली-NCR में फिर बदलेगा मौसम, 18 फरवरी को बारिश, तापमान में आएगी गिरावट

16 February 2026 - 9:15 AM
Photo of महाशिवरात्रि पर केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने रणकेशवर महादेव मंदिर में माथा टेका और पंजाब की शांति एवं खुशहाली के लिए प्रार्थना की

महाशिवरात्रि पर केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने रणकेशवर महादेव मंदिर में माथा टेका और पंजाब की शांति एवं खुशहाली के लिए प्रार्थना की

16 February 2026 - 7:30 AM
Photo of सोहना तावडू में सीएम सैनी ने खोला विकास का नया अध्याय, 16 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और 5 का शिलान्यास

सोहना तावडू में सीएम सैनी ने खोला विकास का नया अध्याय, 16 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और 5 का शिलान्यास

15 February 2026 - 3:43 PM
Photo of मंत्री हरजोत बैंस ने की 52 करोड़ रुपये की बाढ़ सुरक्षा योजना की घोषणा, गांवों में डंगे और रेवेटमेंट निर्माण

मंत्री हरजोत बैंस ने की 52 करोड़ रुपये की बाढ़ सुरक्षा योजना की घोषणा, गांवों में डंगे और रेवेटमेंट निर्माण

15 February 2026 - 2:25 PM
Photo of हरजोत सिंह बैंस ने दिखाया मसौल स्कूल का कायाकल्प, सीएम मान की ‘पंजाब शिक्षा क्रांति’ बनी बदलाव की मिसाल

हरजोत सिंह बैंस ने दिखाया मसौल स्कूल का कायाकल्प, सीएम मान की ‘पंजाब शिक्षा क्रांति’ बनी बदलाव की मिसाल

15 February 2026 - 2:07 PM
Photo of नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में शामिल, सपा को मिलेगा पश्चिमी यूपी में मजबूत मुस्लिम नेतृत्व

नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में शामिल, सपा को मिलेगा पश्चिमी यूपी में मजबूत मुस्लिम नेतृत्व

15 February 2026 - 1:30 PM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 25वें दिन: पंजाब पुलिस ने 702 ठिकानों पर छापेमारी, 232 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ के 25वें दिन: पंजाब पुलिस ने 702 ठिकानों पर छापेमारी, 232 गिरफ्तार

15 February 2026 - 12:29 PM
Photo of बुलंदशहर में मुस्लिम महिला उजमा खान ने गंगाजल लेकर शुरू की महाशिवरात्रि कांवड़ यात्रा, शादी की मन्नत पूरी

बुलंदशहर में मुस्लिम महिला उजमा खान ने गंगाजल लेकर शुरू की महाशिवरात्रि कांवड़ यात्रा, शादी की मन्नत पूरी

15 February 2026 - 11:46 AM
Photo of महाशिवरात्रि पर त्रिवेणी संगम में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, आस्था की डुबकी के साथ माघ मेले का समापन

महाशिवरात्रि पर त्रिवेणी संगम में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, आस्था की डुबकी के साथ माघ मेले का समापन

15 February 2026 - 10:19 AM
Photo of पंजाब सरकार की नशा उन्मूलन मुहिम में बड़ी सफलता, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विपक्ष पर साधा निशाना

पंजाब सरकार की नशा उन्मूलन मुहिम में बड़ी सफलता, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विपक्ष पर साधा निशाना

15 February 2026 - 7:37 AM
Back to top button