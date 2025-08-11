Punjabराज्य

पंजाब के 10 सरकारी स्कूलों के बच्चे पहुंचे राष्ट्रपति भवन – राखी पर मिला द्रौपदी मुर्मू से मिलने का सुनहरा मौका!

Punjab Students President House
राष्ट्रपति भवन में राखी उत्सव के दौरान राष्ट्रपति से मिलते पंजाब के छात्र

Punjab Students President House : राखी का त्योहार इस बार पंजाब के लिए कुछ खास बन गया, क्योंकि राज्य के 10 सरकारी स्कूलों के नन्हें सितारों ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में कदम रखकर न सिर्फ देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, बल्कि भाई-बहन के इस पवित्र पर्व को एक अनोखे अंदाज में जीया. यह मौका इन बच्चों के लिए सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जिंदगी भर याद रहने वाली सुनहरी याद बन गया.

राष्ट्रपति से मिले पंजाब के 10 विद्यार्थी

पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री हरजोत सिंह बैंस ने इन विद्यार्थियों और उनके शिक्षकों को इस विशिष्ट कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बधाई दी. उन्होंने बताया कि कुल 10 विद्यार्थी ऊषा रानी, महकदीप कौर, पिंकी कौर, अरशदीप कौर, बिमनदीप कौर, प्रीतजोत कौर, बलजिंदर कौर, वीरपाल कौर, सुनीता कौर और सहजदीप कौर को राष्ट्रपति से बातचीत करने, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रंग में रंगने और अविस्मरणीय स्मृतियाँ बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ.

राखी उत्सव में दिखी पंजाब की सांस्कृतिक चमक

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन में राखी, जो भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार है, के उत्सव में शामिल इन विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की युवाओं की प्रतिभा को निखारने और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता को उजागर किया.

राखी पर राष्ट्रपति भवन में चमका पंजाब का प्रतिनिधित्व

उल्लेखनीय है कि राखी के त्योहार के अवसर पर देश भर से आए विद्यार्थियों के साथ इन विद्यार्थियों ने पंजाब के विभिन्न सरकारी स्कूलों का प्रतिनिधित्व किया. इस कार्यक्रम ने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और एकता की उस भावना को प्रदर्शित किया, जो इसके नागरिकों को एक सूत्र में बांधकर रखती है.

यह भी पढ़ें : शहीद भगत सिंह ढढोगल श्रद्धांजलि सभा में बोले CM भगवंत मान: विकास, विरासत और बदलाव का संकल्प दोहराया

