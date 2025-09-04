Punjab Floods : पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुण्डियां ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार बाढ़ के दौरान लोगों को हुए नुकसान की भरपाई और समय पर राहत एवं पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

राहत कार्यों के लिए सरकार ने जारी किए 71 करोड़ रूपए

उन्होंने बताया कि स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा तत्काल कदम के रूप में कुल 71 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. पहले चरण में सभी ज़िलों को 35.50 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जबकि अब 12 बाढ़ प्रभावित ज़िलों को, जो सबसे अधिक तबाही से प्रभावित हुए हैं, 35.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है.

राशि आवंटन का जिलावार विवरण

जिला-वार विवरण साझा करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव-सह-राजस्व वित्त आयुक्त अनुराग वर्मा ने बताया कि यह अतिरिक्त राशि निम्नलिखित रूप में आवंटित की गई है:

अमृतसर – 5 करोड़ रुपये, बठिंडा – 2 करोड़ रुपये, बरनाला – 1 करोड़ रुपये, फरीदकोट – 1 करोड़ रुपये, फिरोज़पुर – 5 करोड़ रुपये, फाजिल्का – 5 करोड़ रुपये, फतेहगढ़ साहिब – 1 करोड़ रुपये, गुरदासपुर – 6.5 करोड़ रुपये, होशियारपुर – 3 करोड़ रुपये, जालंधर – 5 करोड़ रुपये, कपूरथला – 5 करोड़ रुपये, लुधियाना – 5 करोड़ रुपये, मोगा – 1.5 करोड़ रुपये, मानसा – 1 करोड़ रुपये, मलेरकोटला – 1 करोड़ रुपये, पटियाला – 5 करोड़ रुपये, पठानकोट – 4 करोड़ रुपये, रूपनगर – 2.5 करोड़ रुपये, श्री मुक्तसर साहिब – 2 करोड़ रुपये, एसएएस नगर – 2 करोड़ रुपये, एसबीएस नगर – 1 करोड़ रुपये, संगरूर – 1.5 करोड़ रुपये और तरनतारन – 5 करोड़ रुपये.

प्रभावितों को राहत, किसानों के लिए पुनर्वास योजना

हरदीप सिंह मुण्डियां ने दोहराया कि लोगों की जान और संपत्ति की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं और प्रभावित परिवारों को बिना किसी देरी के आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है. उन्होंने कहा कि मान सरकार तत्काल राहत के साथ-साथ दीर्घकालिक पुनर्वास उपायों पर भी कार्य कर रही है, विशेष रूप से उन किसानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, जिनकी फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं.

