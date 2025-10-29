Punjab : नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर देशभर के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित करने की मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की पहल के तहत पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर तथा स्वतंत्रता सेनानी, रक्षा सेवाएं कल्याण एवं बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर उन्हें अगले महीने श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित होने वाले मुख्य समारोहों में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया।

कैबिनेट मंत्रियों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी की धर्म, सत्य और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए दी गई अद्वितीय शहादत की स्मृति में राज्यभर में आयोजित किए जा रहे धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्य आयोजन 23 से 25 नवंबर तक श्री आनंदपुर साहिब में होंगे।

पंजाब सरकार का धन्यवाद करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि गुरु साहिब का शांति, भाईचारा और सार्वभौमिक एकता का संदेश सम्पूर्ण मानवता के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा।

पंजाब सरकार ने नौवें गुरु साहिब के 350वें शहीदी दिवस संबंधी आयोजनों के लिए देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को व्यक्तिगत निमंत्रण देने की जिम्मेदारी अपने कैबिनेट मंत्रियों को सौंपी है। पंजाब के मंत्री विभिन्न राज्यों में जाकर मुख्यमंत्री की ओर से यह आमंत्रण दे रहे हैं, ताकि देश के हर कोने से प्रमुख राजनीतिक नेता और विशिष्ट व्यक्ति गुरु साहिब की अमर विरासत को समर्पित इन कार्यक्रमों में शामिल हो सकें।

एक महीने तक चलने वाले इन आयोजनों की शुरुआत दिल्ली स्थित गुरुद्वारा श्री सीस गंज साहिब में अरदास के साथ हो चुकी है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत पंजाब भर के पवित्र स्थलों पर लाइट एंड साउंड शो, कीर्तन दरबार और धार्मिक सभाएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं।

इसके अतिरिक्त चार पवित्र स्थलों — श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर), गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दामदमा साहिब (तलवंडी साबो) — से नगर कीर्तन यात्राएं प्रारंभ होंगी, जिनका समापन 22 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब में होगा। मुख्य समारोहों में सर्वधर्म सम्मेलन, पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र और विशाल कीर्तन दरबार का आयोजन किया जाएगा।

