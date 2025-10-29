Punjab

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर और मोहिंदर भगत ने एमपी के सीएम डॉ. मोहन यादव को यादगारी समारोहों में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया

Shivam Singh29 October 2025 - 12:41 PM
2 minutes read
Punjab
कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर और मोहिंदर भगत ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को यादगारी समारोहों में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया

Punjab : नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर देशभर के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित करने की मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की पहल के तहत  पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर तथा स्वतंत्रता सेनानी, रक्षा सेवाएं कल्याण एवं बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर उन्हें अगले महीने श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित होने वाले मुख्य समारोहों में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया।

कैबिनेट मंत्रियों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी की धर्म, सत्य और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए दी गई अद्वितीय शहादत की स्मृति में राज्यभर में आयोजित किए जा रहे धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्य आयोजन 23 से 25 नवंबर तक श्री आनंदपुर साहिब में होंगे।

पंजाब सरकार का धन्यवाद करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि गुरु साहिब का शांति, भाईचारा और सार्वभौमिक एकता का संदेश सम्पूर्ण मानवता के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा।

पंजाब सरकार ने नौवें गुरु साहिब के 350वें शहीदी दिवस संबंधी आयोजनों के लिए देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को व्यक्तिगत निमंत्रण देने की जिम्मेदारी अपने कैबिनेट मंत्रियों को सौंपी है। पंजाब के मंत्री विभिन्न राज्यों में जाकर मुख्यमंत्री की ओर से यह आमंत्रण दे रहे हैं, ताकि देश के हर कोने से प्रमुख राजनीतिक नेता और विशिष्ट व्यक्ति गुरु साहिब की अमर विरासत को समर्पित इन कार्यक्रमों में शामिल हो सकें।

एक महीने तक चलने वाले इन आयोजनों की शुरुआत दिल्ली स्थित गुरुद्वारा श्री सीस गंज साहिब में अरदास के साथ हो चुकी है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत पंजाब भर के पवित्र स्थलों पर लाइट एंड साउंड शो, कीर्तन दरबार और धार्मिक सभाएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं।

इसके अतिरिक्त चार पवित्र स्थलों — श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर), गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दामदमा साहिब (तलवंडी साबो) — से नगर कीर्तन यात्राएं प्रारंभ होंगी, जिनका समापन 22 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब में होगा। मुख्य समारोहों में सर्वधर्म सम्मेलन, पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र और विशाल कीर्तन दरबार का आयोजन किया जाएगा।

ये भी पढ़ें : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shivam Singh29 October 2025 - 12:41 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब में पुलिस कर्मियों की संख्या होगी 1 लाख के पार,  CM मान ने कहा – “पंजाब पुलिस अब और मज़बूत होगी”

पंजाब में पुलिस कर्मियों की संख्या होगी 1 लाख के पार,  CM मान ने कहा – “पंजाब पुलिस अब और मज़बूत होगी”

29 October 2025 - 1:33 PM
Photo of वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वेटरनरी स्टूडेंट्स यूनियन को मांगों पर शीघ्र कार्रवाई का दिया भरोसा

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वेटरनरी स्टूडेंट्स यूनियन को मांगों पर शीघ्र कार्रवाई का दिया भरोसा

29 October 2025 - 1:22 PM
Photo of CM मान का केंद्र और चुनाव आयोग पर दोहरा प्रहार, कहा – विपक्ष की आपत्तियों पर जवाब दें EC

CM मान का केंद्र और चुनाव आयोग पर दोहरा प्रहार, कहा – विपक्ष की आपत्तियों पर जवाब दें EC

29 October 2025 - 12:44 PM
Photo of सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की अंग्रेजी दक्षता में सुधार लाने के लिए पंजाब सरकार ने “द इंग्लिश एज” कार्यक्रम शुरू किया

सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की अंग्रेजी दक्षता में सुधार लाने के लिए पंजाब सरकार ने “द इंग्लिश एज” कार्यक्रम शुरू किया

29 October 2025 - 11:46 AM
Photo of नए बिल्डिंग बाइलॉज कैबिनेट द्वारा मंजूर, नक्शे पास करवाने में अब नहीं होगा भ्रष्टाचार : सीएम भगवंत मान

नए बिल्डिंग बाइलॉज कैबिनेट द्वारा मंजूर, नक्शे पास करवाने में अब नहीं होगा भ्रष्टाचार : सीएम भगवंत मान

29 October 2025 - 11:05 AM
Photo of सरहद पार से चल रहे ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़, 5 किलो हेरोइन के साथ एक गुर्गा गिरफ्तार

सरहद पार से चल रहे ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़, 5 किलो हेरोइन के साथ एक गुर्गा गिरफ्तार

28 October 2025 - 7:38 PM
Photo of NHAI के चेयरमैन ने कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को आदमपुर हवाई अड्डे के लिए बेहतर सड़कीय संपर्क का दिया भरोसा

NHAI के चेयरमैन ने कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को आदमपुर हवाई अड्डे के लिए बेहतर सड़कीय संपर्क का दिया भरोसा

28 October 2025 - 5:10 PM
Photo of कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ और बरिंदर कुमार गोयल ने पुडुचेरी के सीएम एन. रंगासामी से की मुलाकात, जानें वजह

कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ और बरिंदर कुमार गोयल ने पुडुचेरी के सीएम एन. रंगासामी से की मुलाकात, जानें वजह

28 October 2025 - 1:11 PM
Photo of तरन तारन उपचुनाव को लेकर पोलिंग स्टाफ की रिहर्सल आयोजित, संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी सकतर सिंह बल ने रिहर्सल का लिया जायजा

तरन तारन उपचुनाव को लेकर पोलिंग स्टाफ की रिहर्सल आयोजित, संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी सकतर सिंह बल ने रिहर्सल का लिया जायजा

28 October 2025 - 12:17 PM
Photo of श्री आनंदपुर साहिब में रोजाना 12 हजार श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए टेंट सिटी का निर्माण शुरू: कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद

श्री आनंदपुर साहिब में रोजाना 12 हजार श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए टेंट सिटी का निर्माण शुरू: कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद

28 October 2025 - 11:57 AM
Back to top button