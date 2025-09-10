Biharराज्य

पटना में विकास की नई दिशा: CM नीतीश कुमार ने 1433 करोड़ से ज्यादा की छह परियोजनाओं का किया उद्घाटन

Anup Tiwari10 September 2025 - 7:40 PM
Bihar Infrastructure Projects
CM नीतीश कुमार ने किया विकास परियोजनाओं का उद्घाटन

हाइलाइट्स :-

  • मुख्यमंत्री ने 1433 करोड़ 77 लाख की छह परियोजनाओं का शिलान्यास किया.
  • सड़कों का चौड़ीकरण और पुल निर्माण कार्य शामिल हैं.
  • यातायात सुधार पर जोर, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश.

Bihar Infrastructure Projects : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले को बड़ा तोहफा दिया है. उन्होंने 1433 करोड़ 77 लाख रुपये की लागत से कुल 06 योजनाओं का शिलान्यास कर जिले के विकास को नया आयाम दिया. मुख्यमंत्री ने दीदारगंज और बाढ़ में आयोजित कार्यक्रम स्थल से विभिन्न योजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलापट्ट अनावरण कर शिलान्यास किया.

बुनियादी ढांचों के विकास के लिए अहम परियोजनाएं

इन योजनाओं के अंतर्गत 1065 करोड़ 53 लाख रुपये की लागत से राज्य उच्च पथ संख्या 106- दीदारगंज फतुहा बख्तियारपुर-करजान पथ का 4-लेन में चौड़ीकरण, 9 करोड़ 5 लाख रुपये की लागत से बाढ़ के उमानाथ मंदिर परिसर के समीप श्मशान घाट का विकास और विद्युत शवदाह गृह के निर्माण कार्य तथा 249 करोड़ 88 लाख रुपये की लागत से बख्तियारपुर-बाढ़-मोकामा पथ के 45.70 कि०मी० अथमलगोला से मोकामा बाटा चौक तक पथ का चौड़ीकरण कार्य शामिल है.

इसके साथ ही 11 करोड़ 92 लाख रुपये की लागत से बख्तियारपुर में हिदायतपुर एवं मंझौली के बीच घोबा नदी पर पुल का निर्माण कार्य, 67 करोड़ 74 लाख रुपये की लागत से बाढ़ के उमानाथ मंदिर परिसर का सौंदर्गीकरण एवं नागरिक सुविधाओं का विकास कार्य तथा 29 करोड़ 65 लाख रुपये की लागत से बाढ़ वाटर ड्रेनेज का निर्माण कार्य शामिल है.

यातायात व्यवस्था में सुधार, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि दीदारगंज से करजान तक फोरलेन पथ के चौड़ीकरण हो जाने से यातायात में सुविधा होगी. बख्तियारपुर में एलिवेटेड बाईपास तथा फतुहा में फ्लाईओवर बनने से लोगों का आवागमन और सुगम होगा.

मुख्यमंत्री बख्तियारपुर के सीढ़ी घाट भी गये और सीढ़ी घाट पर कराये जा रहे विकास कार्यों की अद्यतन जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने दीदारगंज-फतुहा बख्तियारपुर-करजान पथ के बाईपास का स्थलीय निरीक्षण किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये.

मंदिर में की पूजा अर्चना, अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी रहे मौजूद

इस दौरान मुख्यमंत्री ने बख्तियारपुर के श्री राधे कृष्ण मंदिर एवं बाढ़ के उमानाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य की सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की. कार्यक्रम में जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, विधायक ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू अन्य जनप्रतिनिधिगण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, पथ निर्माण विभाग के सचिव संदीप कुमार आर० पुदकलकुट्टी, पटना प्रमण्डल के आयुक्त डॉ० चन्द्रशेखर सिंह, पटना नगर निगम के आयुक्त अनिमेष परासर, बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शीर्षत कपिल अशोक, पटना के जिलाधिकारी डॉ० त्यागराजन एस०एम०, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के० शर्मा सहित वरीय अधिकारी उपस्थित थे.

