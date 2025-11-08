Gurugram : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में आयोजित 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और हरियाणा की तरफ से सभी देशभर के विशेषज्ञों, नीति निर्धारकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का स्वागत और अभिनंदन किया गया।

सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संबोधन

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन की मेजबानी का अवसर हरियाणा के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने बताया कि आज हम 21वीं सदी के उस मोड़ पर खड़े हैं जहाँ शहरी विकास की गति और दिशा हमारी मोबिलिटी प्रणाली से तय होती है।

सैनी ने आगे कहा कि भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और हमारे शहर इस बढ़ती अर्थव्यवस्था के इंजन के रूप में कार्य कर रहे हैं।

गतिशीलता केवल परिवहन नहीं, बल्कि विकास का आधार

मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि शहरी गतिशीलता सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना ही नहीं है। यह नागरिकों के सशक्तिकरण, अर्थव्यवस्था की मजबूती और पर्यावरण की सुरक्षा का भी आधार है। उन्होंने यह भी कहा कि समावेशी विकास के लिए Tier-2 और Tier-3 शहरों के अनुसार मोबिलिटी विकल्पों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

हरियाणा में अर्बन मोबिलिटी के प्रयास

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हरियाणा में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और सोनीपत में किया जा रहा है। राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत चार्जिंग स्टेशनों का भी तेजी से विस्तार किया जा रहा है, जिससे ई-वाहनों को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित होगी।

सैनी ने कहा कि अर्बन मोबिलिटी पर यह सम्मेलन नीति निर्माताओं, तकनीकी विशेषज्ञों और उद्योग जगत के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच है, जो भारत में स्मार्ट और टिकाऊ शहरों के निर्माण में सहायक होगा।

सम्मेलन का उद्देश्य

बता दें कि इस तीन दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य शहरी गतिशीलता और अर्बन मोबिलिटी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करना है।

