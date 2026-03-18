Dhurandhar 2 : रणवीर सिंह और आदित्य धर निर्देशित बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ की रिलीज़ से ठीक पहले दक्षिण भारत के दर्शकों को बड़ा झटका लगा है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में कई पेड प्रीमियर शो शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही रद्द कर दिए गए। इससे उन प्रशंसकों में भारी निराशा और भ्रम पैदा हो गया, जो हफ्तों से इस एक्शन सीक्वल का इंतजार कर रहे थे।

टिकट धारकों को रिफंड की प्रक्रिया शुरू

रिपोर्ट के अनुसार, कई शो रद्द होने का मुख्य कारण कंटेंट की उपलब्धता में देरी थी। कई सिनेमाघरों ने एडवांस बुकिंग रोक दी और पहले से बुक किए गए टिकट रद्द कर दिए। कुछ सिनेमाघरों ने हिंदी संस्करण दिखाने का विकल्प रखा, क्योंकि तमिल और तेलुगु डब संस्करण समय पर तैयार नहीं थे। कोयंबटूर की एक प्रमुख थिएटर चेन ने बताया कि तमिल प्रिंट देर से तैयार होने के कारण रात के प्रीव्यू शो रद्द करने पड़े और क्षेत्रीय भाषाओं के टिकट धारकों को रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

हिंदी संस्करण समय पर पहुंचा

विशेषज्ञों का मानना है कि यह समस्या फिल्म की फाइनल डिजिटल फाइल (DCP) सिनेमाघरों तक समय पर न पहुंचने के कारण हुई। हिंदी संस्करण समय पर पहुंच गया, लेकिन सबटाइटल पैकेज और डबिंग कार्य पोस्ट-प्रोडक्शन में अटक गए, जिससे तमिल और तेलुगु में प्रदर्शन संभव नहीं हो पाया।

ईद के लंबे सप्ताहांत का फिल्म को फायदा

तकनीकी बाधाओं के बावजूद फिल्म के प्रति दर्शकों का उत्साह कम नहीं हुआ है। विशाल स्टारकास्ट में संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अली खान शामिल हैं। वितरकों का कहना है कि 19 मार्च की मुख्य रिलीज तक सभी तकनीकी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा और ईद के लंबे सप्ताहांत का फिल्म को फायदा मिलेगा। फिलहाल, दक्षिण भारतीय दर्शकों को अपनी पसंदीदा भाषा में फिल्म देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा।

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