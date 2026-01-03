Delhi NCRराष्ट्रीय

इंदौर की घटना खतरे की चेतावनी, दिल्लीवाले भी पीने के पानी को लेकर बरतें सावधानी- अनुराग ढांडा

Shanti Kumari3 January 2026 - 7:54 AM
3 minutes read
New Delhi

New Delhi : भाजपा शासित मध्यप्रदेश के इंदौर में जहरीला पानी पीने से हुई कई लोगों की मौत और कइयों के गंभीर रूप से बीमार होने की घटना ने दिल्ली समेत देश बड़े शहरों में रह रहे लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को इंदौर की घटना से सबक लेकर सचेत रहने की चेतावनी दी है। “आप” के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने कहा कि इंदौर की घटना खतरे की बड़ी चेतावनी है। ऐसे में दिल्ली की जनता को भी पीने के पानी को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। मध्यप्रदेश समेत देश के लगभग सभी बड़े शहरों में भाजपा की सरकार है। पूरा देश इंदौर में भाजपा सरकार की लापरवाही को देख चुका है। इंदौर जैसी घटना दूसरे शहरों में भी संभव है।

भाजपा सरकार पर ढांडा का निशाना

अनुराग ढांडा ने कहा कि भाजपा का घमंड इस बात से साफ़ झलकता है कि वह उन्हें चुनने वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है। जनता ने भाजपा को मध्य प्रदेश में चुना है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में सांसद-विधायक और पार्षद भाजपा के हैं, नगर निगम, कमिश्नर और प्रदेश में सरकार भी भाजपा की है। इतने इंजन होने के बाद भी भाजपा सरकार में गंदा पानी पीने की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग अभी भी बीमार हैं और बीमार लोगों की तादाद अभी और बढ़ सकती है।

बीजेपी नेताओं पर अपशब्द इस्तेमाल करने का आरोप

अनुराग ढांडा ने कहा कि मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार की नाकामियों पर उसके मंत्री से सवाल पूछता है, तो वह अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। भाजपा मंत्री के रवैए से लगता है कि भाजपा के लिए दूषित पानी पीने हुई बच्चों की मौत कोई मुद्दा ही नहीं है। भाजपा के लिए लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है।

भाजपा सरकार से सचेत रहने की सलाह

अनुराग ढांडा ने कहा कि अब दिल्ली में भी भाजपा की सरकार आ गई है। केंद्र और एमसीडी में भी भाजपा की सरकार है। दिल्ली की जनता को भी अपने घरों में आपूर्ति होने वाले पानी को लेकर बहुत सचेत रहने की जरूरत है। क्योंकि इंदौर में सरकार की लापरवाही की वजह से लोगों को जिस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा, वैसा किसी और शहर में भी हो सकता है।

भाजपा की लापरवाही का उदाहरण है एमपी – ढांडा

अनुराग ढांडा ने कहा कि इस वक्त जहां भी बड़े शहर हैं, चाहे वह मुंबई हो या दिल्ली, वहां भाजपा की सरकार है। ये लोग कैसी लापरवाही बरतते हैं, इसका उदाहरण मध्य प्रदेश में मिल चुका है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर कोई ऐसी केंद्रीय एजेंसी होनी चाहिए जो इन सभी जगहों पर पीने के पानी और सीवेज व्यवस्था की जांच कर सके, ताकि दूसरे शहरों में ऐसी कोई त्रासदी या हादसा न हो।

शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई – प्रियंका कक्कड़

उधर, आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि लगभग 2 साल से उस वार्ड के लोग शिकायत कर रहे थे कि पानी में जहर है और पीने के पानी में सीवर का पानी मिला हुआ है। लोगों ने यह भी कहा कि उस पानी में एसिड है। लोगों ने लिखित शिकायत करके बताया कि पानी में जहर है, लेकिन किसी की नींद नहीं खुली। क्या जो लोग मरे, वे हिंदू नहीं थे? क्या मरने वाले उन हिंदुओं की चीखें अब तक प्रधानमंत्री मोदी के कानों तक नहीं पहुंचीं कि अभी तक किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई है। किसका इस्तीफा हुआ और किसकी जवाबदेही है?

“गवर्नेंस के मामले में भाजपा पूर्णतः विफल”

प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत का दावा करते हैं और दूसरी तरफ जहरीले पानी और जहरीली हवा से लोगों की मौत हो रही है। भाजपा का ध्यान सिर्फ खरीद-फरोख्त की राजनीति, वोट चोरी, सरकारें कैसे तोड़नी हैं, कैसे गिरानी हैं और विपक्षी नेताओं के ऊपर कैसे झूठे केस बनाने हैं, बस इसी में है। जबकि गवर्नेंस के मामले में भाजपा पूर्णतः विफल।

