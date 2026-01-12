Up News : उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक ऐसी खबर सामने आई है जो पुलिस प्रशासन को चुनौती देते हुए कानून की धज्जियां उड़ा देने वाली है। यहां प्रेमी के साथ पत्नी के भागने पर पति इस कदर क्रोधित हुआ कि पुलिस थाने में ही उसने सरेआम अपनी पत्नी को गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति भागने का प्रयास किया, लेकिन भाग नहीं पाया और पकड़ा गया।

दरअसल, यह पूरा मामला हरदोई के पाली थाने का है। जहां 38 वर्षीय अनूप ने इस घटना को अंजाम दिया है। खबर के मुताबिक, आरोपी अनूप की पत्नी अपने प्रेमी के साथ 4 दिन से लापता थी। रविवार की रात उसे बरामद किया गया और पाली थाने लाया गया। सोमवार की सुबह महिला थाने में ही मौजूद थी। तभी उसके आरोपी पति अनूप ने तमंचे से गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भागने की कोशिश किया लेकिन नाकाम रहा। वहीं घायल महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद उसे अब उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है।

7 जनवरी को प्रेमी के साथ भागी थी महिला

बता दें कि, घायल महिला पाली के ग्राम रमापुर अटरिया की रहने वाली है, जो 7 जनवरी को अपने शाहजहांपुर के ग्राम बख्तवरपुर के निवासी प्रेमी सुरजीत के साथ फरार हो गई थी। पति अनूप ने सुरजीत के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराई थी। जैसा कि लोगों ने बताया कि रविवार को पुलिस महिला को बरामद कर थाने लाई थी। सोमवार की सुबह पति भी थाने पहुंच गया और महिला पर हमला कर दिया।

सीने के आर-पार हो गई गोली

जानकारी के मुताबिक, गोली लगते ही महिला तुरंत गिर पड़ी। गोली उसके सीने के आर-पार हो गई। थाने में पुलिस के सामने हुई घटना से सनसनी फैल गई। पुलिस ने आरोपित को भागते समय गिरफ्तार कर लिया। महिला को घायलवस्था में सवायजपुर सीएचसी ले गए। चिकित्सक ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना करीब आज यानी सोमवार सुबह 10:45 बजे हुई।

वहीं थाने में हत्या की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। एसपी अशोक मीणा ने घटना स्थल का दौरा किया और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, जबकि मामले की जांच का जिम्मा अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) को सौंपा गया है।

महिला का विवाह करीब 17 वर्ष पहले हुआ था, और उनके पति अनूप के साथ उनका 12 साल का एक बेटा था। कुछ साल पहले, अनूप पत्नी सोनी को लेकर गुरुग्राम गया था, जहां उसकी मुलाकात शाहजहांपुर के रहने वाले सुरजीत से हुई। दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर धीरे-धीरे उनका रिश्ते में बदल गई। हालांकि, सोनी के पति ने इस बात का कभी विरोध नहीं किया, और वे एक साल पहले अपने गांव लौट आए। बावजूद इसके, सोनी का अपने प्रेमी से फोन पर संपर्क जारी रहा, जो आखिरकार उनकी मौत का कारण बन गया।

इलाज के दौरान महिला की मौत

रविवार को पुलिस ने महिला सोनी को बरामद किया और सोमवार को मेडिकल जांच के लिए उसे अस्पताल भेजने की योजना बनाई थी। इसी बीच, थाने के पास ही महिला, उसके रिश्तेदार और पति अनूप के बीच बातचीत हो रही थी, जब अनूप ने अचानक अपनी पत्नी की पीठ में गोली मार दी। महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

हत्या की योजना

अनूप ने खुद बताया कि उसने रातभर सोने की कोशिश की, लेकिन सुबह चार बजे उसके मन में पत्नी को मारने का विचार आया। सात जनवरी को सोनी अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, लेकिन पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया और अनूप को सूचना दी। फिर रविवार शाम को अनूप ने अपनी पत्नी से थाने में मिलकर घर लौटने के बाद, अगले दिन उसे गोली मारने का फैसला लिया।

एसपी अशोक मीणा ने इस जघन्य हत्या को लेकर जांच का आदेश दिया और दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। महिला की मौत के बाद, पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है।

