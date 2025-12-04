Haryana

Haryana News :
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत सेन महाराज जयंती कार्यक्रम में शिरकत कर विकास योजनाओं की घोषणा की

Haryana News : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि महान संत शिरोमणि श्री सेन महाराज की जयंती पर शामिल होना उनके लिए परम सौभाग्य की बात है. कार्यक्रम में इतनी भारी संख्या में लोगों के पहुंचने पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों का स्वागत और अभिनंदन किया.

संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज ने धर्म और जाति से ऊपर उठकर मानवता की सेवा की शिक्षा दी. संत शिरोमणि श्री सेन महाराज ने सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश पूरे समाज को दिया.

संत, महात्मा और गुरु हमारी अमूल्य धरोहर हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने संत और महापुरुषों के प्रचार एवं उनके विचारों के प्रसार के लिए योजना शुरू की. इसके अलावा, सरकार ने पिछड़े वर्गों के उत्थान और कल्याण के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी लागू की हैं.

क्रीमी लेयर बढ़ी शिक्षा ऋण आसान

क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया गया है. वहीं, पिछड़े वर्ग के बच्चों को देश में पढ़ाई के लिए 15 लाख और विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपये तक का ऋण 4 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा. लाडो लक्ष्मी योजना के तहत कल महिलाओं के खातों में दूसरी किस्त जमा की गई. साथ ही, हमारी सरकार ने पट्टेदार किसानों को उनके खेत का मालिकाना हक देने का कार्य भी पूरा किया.

पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस और सीवरेज निर्मा

सरकार ने किसानों के फसल खराब होने पर 15,627 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का काम पूरा किया. वहीं, लाडवा विधानसभा के विकास कार्यों को गति देने के लिए 16.5 करोड़ रुपये के उद्घाटन और शिलान्यास किए गए. लाडवा में एक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा. साथ ही, लाडवा की रिहायशी कॉलोनी में सीवरेज का कार्य भी करवाया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 22.47 करोड़ रुपए है.

लाडवा में अंबेडकर भवन और केंद्र अपग्रेड

लाडवा में अंबेडकर भवन का निर्माण किया जाएगा. इसके साथ ही इंद्री रोड पर सामुदायिक भवन बनाए जाने की भी घोषणा की गई. सामुदायिक केंद्र लाडवा को अपग्रेड किया जाएगा.साथ ही, लोक निर्माण विभाग की सड़कों की मरम्मत भी करवाई जाएगी. लाडवा के गांवों के विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई. साथ ही, भूमि का निरीक्षण कर लाडवा में एचएसवीपी का एक नया सेक्टर बनाया जाएगा.

संत सेन महाराज के नाम पर शिक्षण संस्थान

संत शिरोमणि श्री सेन महाराज के नाम से किसी एक शिक्षण संस्थान का नाम रखा जाएगा. मुख्यमंत्री ने अपने निजी कोष से 51 लाख रुपए देने की घोषणा की. साथ ही, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा और कृष्ण बेदी ने भी 11-11 लाख रुपए देने की घोषणा की.

