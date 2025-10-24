Haryana

फरीदाबाद में ‘चरण सुहावे’ गुरु चरण यात्रा का स्वागत, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जताया आभार

Haryana News :
फरीदाबाद में 'चरण सुहावे' गुरु चरण यात्रा का स्वागत, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जताया आभार

  • फरीदाबाद में गुरु चरण यात्रा स्वागत
  • यात्रा दिल्ली से पटना साहिब तक जाएगी
  • मुख्यमंत्री ने आयोजकों को धन्यवाद दिया
  • चिल्ला साहिब को गुरुद्वारा का दर्जा मिला
  • 1984 दंगों के पीड़ितों को नौकरी मिली

Haryana News : फरीदाबाद में आयोजित ‘चरण सुहावे’ गुरु चरण यात्रा स्वागत कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरु चरण यात्रा का स्वागत करने का अवसर मिलना उनके लिए गौरव का क्षण है, उन्होंने बताया कि हरियाणा की धरती इस गौरवशाली क्षण की साक्षी बन रही है.

दिल्ली से प्रारंभ हुई यह महान यात्रा बिहार में गुरु जी के जन्मस्थान, पटना साहिब तक जाएगी. फरीदाबाद को दिल्ली के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है. यह प्रवेश द्वार पवित्र जोड़ा साहिब के माध्यम से गुरु जी के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण कर रहा है.

मुख्यमंत्री ने आयोजकों का आभार जताया

इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और यात्रा के आयोजकों का दिल से आभार और धन्यवाद व्यक्त किया. मुख्यमंत्री ने कहा, “गुरुओं की वाणी हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहती है. “उन्होंने आगे कहा, “गुरु गोबिंद सिंह जी केवल सिखों के नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के मार्गदर्शक हैं.”

इस यात्रा में माता साहिब कौर जी का पवित्र जोड़ा साहब भी शामिल है, हरियाणा सरकार द्वारा 1 नवंबर से 24 नवंबर तक प्रदेश में गुरु तेग बहादुर जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा.

चिल्ला साहिब को गुरुद्वारा साहिब का नाम

हमारी सरकार ने पवित्र भूमि चिल्ला साहिब, जहां गुरु नानक देव जी ने तपस्या की थी, उसे पवित्र गुरुद्वारा साहिब के नाम से सम्मानित किया है. हरियाणा सरकार ने 1984 के दंगों के पीड़ित 121 परिवारों के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी निर्णय लिया है. इस यात्रा में शामिल सभी संतों, आयोजकों और देश-विदेश से आए श्रद्धालुओं का मुख्यमंत्री ने अभिनंदन और स्वागत किया.

