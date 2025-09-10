Chhattisgarhराज्य

कोरबा में CAF जवान ने घरेलू विवाद में की दो हत्याएं, साली और चाचा ससुर को मारी गोली

Anup Tiwari10 September 2025 - 5:51 PM
CG News
CAF जवान ने साली और चाचा ससुर को उतारा मौत के घाट

CG News : छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के हरदीबाजार थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई है, जहां छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स (CAF) की 13वीं बटालियन में तैनात एक जवान ने पारिवारिक विवाद के चलते दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतकों में जवान की नाबालिग साली और उसके चाचा ससुर शामिल हैं. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है.

घरेलू विवाद के चलते घटना को दिया अंजाम

घटना की पुष्टि करते हुए कोरबा के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि यह पूरी घटना घरेलू विवाद के चलते हुई है. आरोपी जवान की पहचान शेषराम बिंझवार के रूप में हुई है, जिसने अपनी सर्विस राइफल का इस्तेमाल करते हुए वारदात को अंजाम दिया.

मृतकों की पहचान उमेंदी भाठा निवासी राजेश कुमार (उम्र 33 वर्ष) और 17 वर्षीय किशोरी (आरोपी की साली) के रूप में हुई है. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

हिरासत में आरोपी, पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए शव

वारदात के तुरंत बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है. फिलहाल उससे गहन पूछताछ की जा रही है ताकि घटना के पीछे की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सके. वहीं दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

यह मामला सुरक्षा बलों में तैनात कर्मियों की मानसिक स्थिति और पारिवारिक तनाव जैसे मुद्दों पर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है. फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

