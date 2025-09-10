हाइलाइट्स :-
- सोशल मीडिया पर दोनों के बीच विवाद जारी.
- शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर किसान अपमान का आरोप लगाया.
- जीतू पटवारी ने शिवराज पर किसान अनदेखी का आरोप लगाया.
MP Politics : मध्य प्रदेश की सियासत में किसानों को लेकर नया सोशल मीडिया विवाद छिड़ गया है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच तीखी बहस सामने आई है, जिसमें दोनों ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए हैं.
शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के नेता कभी जमीन से जुड़े होते या किसानों की वास्तविक समस्याओं को समझते, तो वे किसानों के साथ इस तरह का अपमानजनक व्यवहार नहीं करते. शिवराज ने कांग्रेस और पटवारी पर किसानों का अनादर करने का आरोप लगाया और कहा कि उनका असली चेहरा यही है.
जीतू पटवारी का पलटवार
इसके जवाब में जीतू पटवारी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र जारी करते हुए निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कृषि जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को देना समझ से बाहर है. पटवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा और शिवराज सिंह केवल झूठे वादों के जरिए अपनी राजनीतिक साख बचाने में लगे हैं. उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दों पर ऐसी बातें करना खुद खेती और किसानों का अपमान है.
इस वर्चुअल युद्ध में दोनों नेताओं के समर्थक भी सक्रिय हो गए हैं और सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को कड़ी चुनौती दे रहे हैं. किसानों के मसले पर इस तरह की सियासी बहस के बीच मध्य प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर और भी गर्मा गई है.
यह विवाद राज्य में किसानों की स्थिति और राजनीतिक दलों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है, जहां हर कोई किसानों के हितों की बात करने का दावा करता नजर आ रहा है.
