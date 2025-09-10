Uttar Pradeshराज्य

रायबरेली में राहुल गांधी का हमला: चुनाव में धांधली के सबूत, भाजपा ने किया विरोध

Rahul Gandhi In Raebareli
रायबरेली में राहुल गांधी का संबोधन (फाइल फोटो)

हाइलाइट्स :-

  • राहुल बोले: चुनाव में गड़बड़ी के सबूत मिले
  • कार्यकर्ताओं से कहा: संविधान बचाना है
  • भाजपा ने किया विरोध, लगे नारे

Rahul Gandhi In Raebareli :  कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रायबरेली के हरचंदपुर क्षेत्र में बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब उन्हें चुनावों में धांधली के साफ सबूत मिल चुके हैं. उन्होंने कहा, पहले हमें लगता था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अब पूरी तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट में साफ हो गई है.

कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बताया बब्बर शेर

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश में चुनाव चुराए जा रहे हैं और जनता से उनका हक छीना जा रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता किसी से डरने वाले नहीं हैं, वे बब्बर शेर हैं और संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

राहुल गांधी ने इसके बाद होटल शांति ग्रैंड में प्रजापति समाज के लोगों से मुलाकात की और रायबरेली शहर में अशोक स्तंभ का अनावरण किया.

वोट चोर गद्दी छोड़” के नारों से हुआ स्वागत

इससे पहले सुबह राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और नेता आराधना मिश्रा ने उनका स्वागत किया. इसके बाद वह रायबरेली के लिए रवाना हुए. रास्ते में उनका काफिला चुरुवा मंदिर नहीं रुका और सीधे हरचंदपुर की ओर बढ़ गया.

बछरावां कस्बे में जब राहुल गांधी का काफिला मुख्य चौराहे पर पहुंचा, तो कार्यकर्ताओं ने “वोट चोर गद्दी छोड़” के नारे लगाकर जोरदार स्वागत किया. राहुल गांधी ने एक पल रुककर लोगों का अभिवादन किया और फिर रायबरेली मुख्यालय के लिए रवाना हो गए.

दौरे का भाजपा ने किया विरोध

राहुल गांधी के दौरे के दौरान हरचंदपुर में भाजपा की ओर से विरोध प्रदर्शन भी हुआ. प्रदेश के उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और भाजपा कार्यकर्ताओं ने पोस्टर-बैनर के साथ “राहुल गांधी वापस जाओ” के नारे लगाए. जब पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, तो हल्की धक्का-मुक्की की स्थिति भी पैदा हुई.

यह भी पढ़ें : अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेताओं ने उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले

