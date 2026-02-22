Punjab News : पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शनिवार को माता सुंदरी विश्वविद्यालय गर्ल्स कॉलेज में नए लड़कियों के छात्रावास का शिलान्यास किया, और उच्च शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने तथा पंजाब के हर कोने से आने वाली छात्राओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए भगवंत मान सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

छह महीनों में पूरा हो जाएगा छात्रावास

समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, यह लड़कियों का छात्रावास, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 10 करोड़ रुपए है, अगले छह महीनों में पूरा हो जाएगा। यह सुविधा उन महिला छात्रों को बड़ी राहत देगी जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों से आती हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में महत्वपूर्ण

उन्होंने आगे कहा, कॉलेज में 13 लाख रुपये की लागत से अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी भी स्थापित की जाएगी। यह डिजिटल लाइब्रेरी छात्रों को उनके शैक्षिक प्रयासों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगी।

सुविधाओं की कमी के कारण कठिनाइयां

राज्य के व्यापक विकास एजेंडे पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सभी क्षेत्रों में समग्र विकास का अनुभव कर रहा है। अपने पिछले कॉलेज दौरे को याद करते हुए उन्होंने कहा, “मेरी पिछली यात्रा के दौरान, छात्रों ने आवासीय सुविधाओं की कमी के कारण अपनी कठिनाइयों को साझा किया था।

122 स्टूडेंट्स के रहने की होगी व्यवस्था

उनके मुद्दों को तुरंत संज्ञान में लेते हुए, हमने संबंधित विभागों के साथ समन्वय किया और पीएम-उषा योजना के तहत इस बहु-करोड़ परियोजना की शुरुआत की। छात्रावास में 122 छात्रों के रहने की व्यवस्था होगी, जिससे हमारी बेटियों के लिए सुरक्षित और सहायक वातावरण सुनिश्चित होगा।

युवाओं को 63,000 से अधिक सरकारी नौकरियां

पंजाब सरकार की रोजगार उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “पिछले चार वर्षों में पंजाब के युवाओं को 63,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। ये पारदर्शी और योग्यता-आधारित भर्ती प्रक्रियाएं जनता का विश्वास बहाल करने में सफल रही हैं और युवाओं के विदेश पलायन के रुझान में स्पष्ट कमी आई है।

पंजाब से नशे और गैंगस्टरों पर वार

कानून और व्यवस्था बनाए रखने के प्रति सरकार के दृढ़ रुख को दोहराते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “पंजाब से नशे और गैंगस्टरों के प्रकोप को समाप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मैं स्पष्ट कर दूं कि राज्य की कानून-व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

सीएम मान और वित्त मंत्री का धन्यवाद

मानसा विधायक डॉ. विजय सिंगला ने भी सभा को संबोधित किया और आभार व्यक्त किया, मैं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र की छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण अवसंरचना बढ़ाने का काम किया।

सरकार के निरंतर समर्थन की सराहना

कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज प्राचार्य डॉ. बरींदर कौर और पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के निदेशक (सीसी) डॉ. अमर इंदर सिंह के स्वागत भाषण से हुई, जिन्होंने शैक्षिक संस्थानों को सुदृढ़ बनाने में सरकार के निरंतर समर्थन की सराहना की।

परिसर में किकबॉक्सिंग मुकाबले

अपने दौरे के दौरान, हरपाल सिंह चीमा ने परिसर में किकबॉक्सिंग मुकाबले भी देखे, खिलाड़ियों को उनके समर्पण और अनुशासन के लिए प्रोत्साहित किया और उनके साथ स्मृति फोटो खिंचवाई।

इन गणमान्य व्यक्तियों ने लिया भाग

कार्यक्रम में बुढ़लाडा विधायक प्राचार्य बुढ़ राम, उपायुक्त मानसा नवजोत कौर, जिला योजना बोर्ड अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह भूचार, वित्त मंत्री के ओएसडी तपिंदर सिंह सोही, निदेशक अमन मित्तल, एसडीएम कालाराम कंसल, नगर परिषद अध्यक्ष सुनील कुमार नीनू और कई अन्य प्रशासनिक और राजनीतिक गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

