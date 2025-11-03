फटाफट पढ़ें

हरियाणा में 15 नवंबर से गीता महोत्सव शुरू होगा

ब्रह्म सरोवर पर 21 दिनों तक आयोजन चलेगा

मध्य प्रदेश सहयोगी राज्य के रूप में रहेगा

51 देशों में गीता कार्यक्रम आयोजित होंगे

1 दिसंबर को वैश्विक पाठ का आयोजन होगा

गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की प्रेरणा और प्रयासों से मॉरीशस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भव्य आयोजन हो चुका है.10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से शुरू होगा और 5 दिसंबर तक चलेगा. पहली बार यह महोत्सव 21 दिनों तक आयोजित किया जाएगा. इस दौरान संस्कृति, ज्ञान और आध्यात्मिकता का अनोखा संगम देखने को मिलेगा.

मध्य प्रदेश सहयोगी राज्य की भूमिका में रहेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से वर्ष 2016 में कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत हुई थी. इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मध्य प्रदेश सहयोगी राज्य के रूप में रहेगा. मध्य प्रदेश द्वारा ब्रह्म सरोवर पर स्थित पुरुषोत्तमपुरा बाग में सांस्कृतिक पवेलियन बनाया जा रहा है. 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का शुभारंभ किया जाएगा.

51 देशों में होगा गीता महोत्सव का आयोजन

इस वर्ष भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी में 16 देशों के 25 विद्वान उपस्थित रहेंगे. विदेश मंत्रालय के माध्यम से 51 देशों में गीता महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनका लाइव प्रसारण किया जाएगा. फिजी और त्रिनिदाद एवं टोबैगो से 20 पंडित 2 दिन के लिए कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, जो महोत्सव के दौरान आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे. महोत्सव के दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हरियाणा द्वारा एक यूट्यूब चैनल संचालित किया जाएगा.

ब्रह्म सरोवर पर 21 दिन तक चलेगा गीता महोत्सव

15 नवंबर से 5 दिसंबर तक ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर भाव-गीत महा आरती का आयोजन किया जाएगा. 1 दिसंबर को ज्योतिसर तीर्थ पर गीता यज्ञ, गीता पाठ और भागवत कथा का आयोजन होगा. उसी दिन 18 हजार विद्यार्थी गीता का वैश्विक पाठ करेंगे और सभी 182 तीर्थों पर दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा. हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ब्रह्म सरोवर पर 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक गीता पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा.

गीता जयंती पर 1800 विद्यार्थी करेंगे वैश्विक पाठ

सात देशों के 25 शिल्पकार महोत्सव के दौरान अपनी शिल्पकला का प्रदर्शन करेंगे. गीता महोत्सव में बलराम कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के बड़े-बड़े पहलवानों को आमंत्रित किया जाएगा. अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के कार्यक्रम 28 नवंबर से सभी जिला मुख्यालयों पर शुरू होंगे.1 दिसंबर को गीता जयंती के दिन सभी जिला मुख्यालयों में 1800 विद्यार्थियों द्वारा गीता का वैश्विक पाठ किया जाएगा.

गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों आयोजनों में गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन में सहभागिता हेतु समस्त हरियाणा वासियों तथा देशवासियों के मंगल भविष्य की मैं कामना करता हूं.

