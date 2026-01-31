Uttar Pradeshराज्य

उत्तर भारत में फिर बदलेगा मौसम, 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, कई राज्यों में बारिश-ओलावृष्टि का अलर्ट

Ajay Yadav31 January 2026 - 7:45 AM
Today Weather : उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार 31 जनवरी से 3 फरवरी के बीच दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेंगे. इसके प्रभाव से जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 1 फरवरी को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना हैं. वहीं राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में आज ओलावृष्टि हो सकती है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ हफ्तों में उत्तर-पश्चिम भारत में पहले तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा और उसके बाद 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है. उधर, महाराष्ट्र में अगले दो दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है.

सुबह हल्का कोहरा रहने की संभावना

दिल्ली में आज सुबह मौसम आंशिक बादलों के साथ ठंडा रहेगा. सुबह हल्का कोहरा रहने की संभावना है. दोपहर में मौसम थोड़ा खुला रहेगा, लेकिन शाम और रात को गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है. दिल्ली में अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 06-08 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा.

कई जिलों में बादलों की आवाजाही रहेगी

यूपी के मौसम में बदलाव जारी है. मौसम विभाग के अनुसार 1 फरवरी से प्रदेश के कई जिलों में बादलों की आवाजाही रहेगी. लखनऊ मौसम केंद्र के मुताबिक 31 जनवरी को पश्चिमी यूपी में मौसम सामान्य रहेगा, जबकि पूर्वी यूपी के कई जिलों में 100 से 500 मीटर दृश्यता वाला कोहरा छा सकता है. 1 फरवरी को पश्चिमी यूपी में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और 2 फरवरी को आसमान में बादल छाए रहेंगे.

