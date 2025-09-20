Verka Products Price Cut : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से वेरका के दूध और अन्य उत्पादों की कीमतों में महत्वपूर्ण कटौती करने का ऐलान किया. उन्होंने बताया कि ये नई कीमतें 22 सितंबर 2025 की सुबह से लागू होंगी और भारत सरकार के जी.एस.टी. 2.0 सुधारों के अनुरूप होंगी.
वेरका उत्पादों की नई कीमतें
मुख्यमंत्री ने नई कीमतों की जानकारी दी:
- वेरका घी: 30–35 रुपये प्रति लीटर/किलोग्राम सस्ता
- टेबल बटर: 30 रुपये प्रति किलोग्राम
- अनसाल्टेड बटर: 35 रुपये प्रति किलोग्राम
- प्रोसेस्ड पनीर: 20 रुपये प्रति किलोग्राम कम
- यू.एच.टी. दूध (स्टैंडर्ड, टोंड, डबल टोंड): 2 रुपये प्रति लीटर घटाई गई
- आइसक्रीम (गैलन, ब्रिक, टब): 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती
- पनीर: 15 रुपये प्रति किलोग्राम घटाई गई
मुख्यमंत्री का उद्देश्य
भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस कदम से उपभोक्ताओं को कई लाभ मिलेंगे, उत्पादों तक पहुँच बढ़ेगी और मांग व बिक्री में वृद्धि होगी. इसके साथ ही कर वसूली में इज़ाफ़ा होगा, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और विकास, गुणवत्ता के मानकों और अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सकेगा.
किसानों और उपभोक्ताओं के लिए लाभ
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह संशोधन महंगाई से प्रभावित उपभोक्ताओं के लिए राहत प्रदान करेगा और संगठित डेयरी उत्पादों की मांग में वृद्धि करेगा. इससे उपभोक्ताओं की भलाई और किसानों की खुशहाली सुनिश्चित होगी.
