फटाफट पढ़ें

तेज प्रताप यादव ने राजद से दूरी बनाई स्पष्ट

नई पार्टी ‘जन शक्ति’ के तहत चुनाव लड़ने का एलान

नई पार्टी का चुनाव चिन्ह ‘ब्लैक बोर्ड’ चुना गया

उनकी राजनीति की प्राथमिकता शिक्षा और रोजगार होगी

तेज प्रताप के अलग रास्ते से राजद को चुनावी चुनौती

Tej Pratap Yadav : तेज प्रताप यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि अब उनकी राजनीति दिशा पूरी तरह बदल चुकी है. अब यह देखना होगा कि आने वाले चुनाव में उनकी यह नई पार्टी जनता के बीच कितना असर डाल पाती है.

लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के हालिया बयान के बाद बिहार की राजनीति में नया मोड़ आ गया है. तेज प्रताप यादव ने यह साफ कर दिया कि वह अब कभी भी राजद में वापस नहीं लौटेंगे, उन्होंने कहा कि यह संकल्प उन्होंने भगवान के सामने लिया है और इससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता. तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा, “माता-पिता का स्थान अलग है और पार्टी का स्थान अलग. माता-पिता हमेशा पूजनीय रहेंगे, लेकिन RJD से मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा.”

तेज प्रताप महुआ सीट से लड़ेंगे चुनाव

तेज प्रताप ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वे महुआ से चुनाव लड़ेंगे. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी. उनका कहना था कि समय आने पर इसका ऐलान किया जाएगा. उन्होंने संकेत दिया कि ‘जन शक्ति’ के बैनर तले उम्मीदवार पूरे बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं.

तेज प्रताप ने अपनी नई राजनीति की दिशा और विचारधारा भी स्पष्ट की. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की प्राथमिकता शिक्षा होगी. तेज प्रताप ने कहा, “सभी दलों की नींव शिक्षा से रखी गई है. ब्लैक बोर्ड पर जब शिक्षक पढ़ाता है, तभी बच्चे सिखते हैं कि कलम क्या है और धनुष क्या है. शिक्षा ही हर बदलाव की कुंजी है.” इसी कारण उन्होंने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह ‘ब्लैक बोर्ड’ रखा है.

तेज प्रताप का बयान राजद के लिए झटका

तेज प्रताप का यह बयान राजद के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है. पहले से ही पार्टी के भीतर दरार और नाराजगी की खबरें आती रही हैं. अब तेज प्रताप के पूरी तरह अलग रास्ता चुनने से राजद को चुनावी समीकरण में नुकसान हो सकता है. खासकर तब, जब छोटे भाई तेजस्वी यादव पार्टी की कमान संभाले हुए हैं.

तेज प्रताप ने कहा कि उनकी राजनीति का फोकस जनता की समस्याओं के समाधान पर रहेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा, रोजगार और युवाओं को सही दिशा देना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है. तेज प्रताप के अनुसार, जिस समाज की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होती है, वहीं से अच्छे राजनीति और मजबूत भविष्य का निर्माण होगा.

