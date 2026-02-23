Uttar Pradeshबड़ी ख़बरराज्यविदेश

सिंगापुर दौरे के पहले दिन ही योगी सरकार को बड़ी कामयाबी, निवेश समझौतों की मिली हरी झड़ी

23 February 2026
3 minutes read
Yogi Adityanath Singapore Visit : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के उत्तर प्रदेश को ‘मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया’ बनाने के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के चार दिवसीय दौरे हैं। 2017 की म्यांमार यात्रा के बाद यह मुख्यमंत्री का पहला विदेशी दौरा होगा, जिसे प्रदेश की निवेश कूटनीति और औद्योगिक विस्तार की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम योगी आज सिंगापुर दौरे पर हैं और पहले दिन ही उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है, जिससे यह साबित होता है कि यूपी अब निवेशकों के लिए एक प्रमुख और आकर्षक गंतव्य बन गया है।

मुख्यमंत्री ने लखनऊ में डेटा सेंटर स्थापित करने का दिया आमंत्रण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ एक महत्वपूर्ण निवेश समझौता किया। इसके तहत, लखनऊ में एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस निवेश से यूपी का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अधिक मजबूत होगा, साथ ही यह राज्य को एक प्रमुख तकनीकी केंद्र बनाने में सहायक होगा।

₹6,650 करोड़ के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर

यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच ₹6,650 करोड़ के निवेश समझौते हुए हैं। इस समझौते के तहत, यूपी में ग्रुप हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और डेटा सेंटर के क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाओं का निर्माण होगा। इससे न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में इंटरनेशनल थीम्ड टाउनशिप का प्रस्ताव

यूपी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में 100 एकड़ में एक इंटरनेशनल थीम्ड टाउनशिप बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस परियोजना के तहत ₹3,500 करोड़ का निवेश किया जाएगा और इसमें लगभग 12,000 रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। यह टाउनशिप वैश्विक मानकों के अनुरूप होगी और इसमें उच्चस्तरीय आवासीय और व्यावसायिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह परियोजना जेवर एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र में एक नया वाणिज्यिक और आवासीय हब बनाएगी, जिससे वहां के इन्फ्रास्ट्रक्चर में और भी सुधार होगा।

कानपुरलखनऊ हाईवे पर 50 एकड़ में लॉजिस्टिक्स पार्क का विकास

कानपुर-लखनऊ हाईवे पर 50 एकड़ क्षेत्र में एक विशाल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किया जाएगा, जिसके लिए ₹650 करोड़ का निवेश किया जाएगा। यह पार्क यूपी के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में एक बड़ी छलांग साबित होगा। इस पार्क के निर्माण से लगभग 7,500 नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। यह पार्क राज्य के आर्थिक ढांचे को और मजबूती प्रदान करेगा और व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक नए रास्ते खोलेगा।

नोएडा/ग्रेटर नोएडा में हाइपरस्केल डेटा सेंटर पार्क की योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हाइपरस्केल डेटा सेंटर पार्क बनाने की योजना बनाई है। इस परियोजना में ₹2,500 करोड़ का निवेश किया जाएगा और इसका कुल उत्पादन 40 मेगावाट (MW) तक होगा। हाइपरस्केल डेटा सेंटर पार्क के निर्माण से यूपी में डिजिटल और आईटी बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा, जिससे राज्य में तकनीकी और व्यावसायिक विकास को और बल मिलेगा। यह डेटा सेंटर पार्क, बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा।

निवेशकों का भरोसा, यूपी बना ग्लोबल कैपिटल के लिए पसंदीदा गंतव्य

सिंगापुर में किए गए इन निवेश समझौतों के बाद उत्तर प्रदेश अब वैश्विक निवेशकों के लिए एक प्रमुख गंतव्य बन गया है। राज्य सरकार के पारदर्शी और प्रभावी नीति-निर्माण के कारण यूपी में निवेश का माहौल लगातार बेहतर हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश ने यह साबित कर दिया है कि यह राज्य अब एक महत्वपूर्ण ग्लोबल कैपिटल बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। यह निवेश न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि यहां रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ होगा।

