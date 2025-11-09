Punjab

पंजाब में धान की आमद 144 लाख टन पार, किसानों के खातों में 32,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर

Ajay Yadav9 November 2025 - 1:22 PM
1 minute read
Punjab News :
पंजाब में धान की आमद 144 लाख टन पार, किसानों के खातों में 32,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर

फटाफट पढ़ें

  • पंजाब मंडियों में धान की आमद 144 लाख टन
  • 125 लाख टन से अधिक की लिफ्टिंग हुई
  • भगवंत सिंह मान की नीतियों का असर
  • किसानों के खातों में 32,000 करोड़ रुपये
  • किसानों से फसल लेकर आने की अपील

Punjab News : एक अहम प्राप्ति के अंतर्गत पंजाब की मंडियों में धान की आमद 150 लाख मीट्रिक टन के आंकड़े के करीब पहुँच रही है. अब तक 125 लाख मीट्रिक टन से अधिक की लिफ्टिंग के साथ धान की कुल आमद 144 लाख मीट्रिक टन का आंकड़ा पार कर चुकी है.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की किसान-हितैषी नीतियों को फसल की तेज खरीद और उठान( लिफ्टिंग) का प्रमाण बताते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने कहा कि मंडियों में आवश्यक प्रबंध किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसान, कमीशन एजेंट (आढ़ती), मजदूर सहित किसी भी हितधारक को कोई कठिनाई न हो, उन्होंने बताया कि जहां तक खरीद का संबंध है, अब तक 140 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई है.

फसल के भुगतान के मामले में किसानों के खातों में अब तक 32,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है. कैबिनेट मंत्री ने किसान भाइयों से अपील की कि वे मंडियों में सूखी फसल लेकर आएँ ताकि उन्हें अपनी कड़ी मेहनत से पैदा की गई फसल का पूरा मूल्य मिल सके.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav9 November 2025 - 1:22 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से प्रस्तुत किया गया गुरु साहिब की महान शहादत और दर्शन, मंत्रमुग्ध हुई जनता

लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से प्रस्तुत किया गया गुरु साहिब की महान शहादत और दर्शन, मंत्रमुग्ध हुई जनता

9 November 2025 - 4:49 PM
Photo of हरजोत सिंह बैंस और दीपक बाली ने बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों को  350वें शहीदी दिवस समागम में आमंत्रित किया

हरजोत सिंह बैंस और दीपक बाली ने बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों को  350वें शहीदी दिवस समागम में आमंत्रित किया

9 November 2025 - 3:30 PM
Photo of मोगा सिविल अस्पताल से नशा छुड़ाने वाली गोलियां चोरी करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार

मोगा सिविल अस्पताल से नशा छुड़ाने वाली गोलियां चोरी करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार

9 November 2025 - 2:58 PM
Photo of पंजाब सरकार द्वारा गुरु का बाग छावनी बुड्ढा दल में तीन दिन तक होंगे धार्मिक समागम – जत्थेदार बाबा बलबीर सिंह

पंजाब सरकार द्वारा गुरु का बाग छावनी बुड्ढा दल में तीन दिन तक होंगे धार्मिक समागम – जत्थेदार बाबा बलबीर सिंह

9 November 2025 - 2:10 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरूद्ध’ के 252वें दिन 841 ग्राम हेरोइन समेत 71 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरूद्ध’ के 252वें दिन 841 ग्राम हेरोइन समेत 71 नशा तस्कर गिरफ्तार

9 November 2025 - 1:26 PM
Photo of इटली निवासी मलकीत सिंह की हत्या में शामिल दो केएलएफ गुर्गे अमृतसर से गिरफ्तार, पांच हथियार बरामद

इटली निवासी मलकीत सिंह की हत्या में शामिल दो केएलएफ गुर्गे अमृतसर से गिरफ्तार, पांच हथियार बरामद

9 November 2025 - 12:35 PM
Photo of पंजाब सरकार ने जारी किए 3624 करोड़ रुपए, 34.78 लाख लाभार्थियों तक पहुँची सामाजिक सुरक्षा सहायता

पंजाब सरकार ने जारी किए 3624 करोड़ रुपए, 34.78 लाख लाभार्थियों तक पहुँची सामाजिक सुरक्षा सहायता

9 November 2025 - 12:18 PM
Photo of नौवें पातशाह का 350वां शहीदी दिवस: 20 करोड़ रुपए की लागत से बदली श्री आनंदपुर साहिब की सड़कों की नुहार

नौवें पातशाह का 350वां शहीदी दिवस: 20 करोड़ रुपए की लागत से बदली श्री आनंदपुर साहिब की सड़कों की नुहार

8 November 2025 - 2:09 PM
Photo of पंजाब में नशा तस्करों पर भारी कार्रवाई: 244 स्थानों पर छापे, 78 गिरफ्तार – 251 दिनों की मुहिम का बड़ा

पंजाब में नशा तस्करों पर भारी कार्रवाई: 244 स्थानों पर छापे, 78 गिरफ्तार – 251 दिनों की मुहिम का बड़ा

8 November 2025 - 11:39 AM
Photo of 2,600 छात्रों ने सीखा गुरु तेगबहादुर जी का अद्वितीय बलिदान: PSEB का तीन दिवसीय रोमांचक सेमिनार

2,600 छात्रों ने सीखा गुरु तेगबहादुर जी का अद्वितीय बलिदान: PSEB का तीन दिवसीय रोमांचक सेमिनार

8 November 2025 - 10:46 AM
Back to top button