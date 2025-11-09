फटाफट पढ़ें

पंजाब मंडियों में धान की आमद 144 लाख टन

125 लाख टन से अधिक की लिफ्टिंग हुई

भगवंत सिंह मान की नीतियों का असर

किसानों के खातों में 32,000 करोड़ रुपये

किसानों से फसल लेकर आने की अपील

Punjab News : एक अहम प्राप्ति के अंतर्गत पंजाब की मंडियों में धान की आमद 150 लाख मीट्रिक टन के आंकड़े के करीब पहुँच रही है. अब तक 125 लाख मीट्रिक टन से अधिक की लिफ्टिंग के साथ धान की कुल आमद 144 लाख मीट्रिक टन का आंकड़ा पार कर चुकी है.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की किसान-हितैषी नीतियों को फसल की तेज खरीद और उठान( लिफ्टिंग) का प्रमाण बताते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने कहा कि मंडियों में आवश्यक प्रबंध किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसान, कमीशन एजेंट (आढ़ती), मजदूर सहित किसी भी हितधारक को कोई कठिनाई न हो, उन्होंने बताया कि जहां तक खरीद का संबंध है, अब तक 140 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई है.

फसल के भुगतान के मामले में किसानों के खातों में अब तक 32,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है. कैबिनेट मंत्री ने किसान भाइयों से अपील की कि वे मंडियों में सूखी फसल लेकर आएँ ताकि उन्हें अपनी कड़ी मेहनत से पैदा की गई फसल का पूरा मूल्य मिल सके.

